Державний секретар США Марко Рубіо вважає Францію винною у тому, що зірвалися переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Причина – рішення президента Макрона визнати Палестинську державу.

Раніше плани французького президента він називав "безвідповідальними". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Рубіо для Eternal Word Television Network.

Як відреагував Рубіо на крок Франції?

Держсек США наголосив, що перемовини з ХАМАС нібито "зірвалися в той самий день, коли Макрон прийняв одностороннє рішення про визнання палестинської держави".

Рубіо впевнений, що це рішення французького президента було сигналом для бойовиків, що їхні дії можуть бути винагороджені. Таким чином, на його думку, шанси на досягнення припинення вогню у регіоні знизилися.

Якби я був на місці ХАМАС, я б зробив висновок: "Давайте не будемо припиняти вогонь, нас можуть винагородити, ми можемо заявити про це як про перемогу",

– заявив держсек США.

Нагадаємо, що 30 липня 15 держав закликали визнати Державу Палестина на Генасамблеї ООН у вересні.

І, до слова, на цьому тлі Словенія заборонила продаж зброї Ізраїлю, підтримуючи Палестину. Вона стала першою країною в ЄС, яка пішла на такий крок.