Ранее планы французского президента он называл "безответственными". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Рубио для Eternal Word Television Network.

Как отреагировал Рубио на шаг Франции?

Госсек США отметил, что переговоры с ХАМАС якобы "сорвались в тот самый день, когда Макрон принял одностороннее решение о признании палестинского государства".

Рубио уверен, что это решение французского президента было сигналом для боевиков, что их действия могут быть вознаграждены. Таким образом, по его мнению, шансы на достижение прекращения огня в регионе снизились.

Если бы я был на месте ХАМАС, я бы сделал вывод: "Давайте не будем прекращать огонь, нас могут вознаградить, мы можем заявить об этом как о победе",

– заявил госсек США.

Напомним, что 30 июля 15 государств призвали признать Государство Палестина на Генассамблее ООН в сентябре.

И, к слову, на этом фоне Словения запретила продажу оружия Израилю, поддерживая Палестину. Она стала первой страной в ЕС, которая пошла на такой шаг.