Макрон сказав Зеленському, що змушений відпустити затриманий танкер "тіньового флоту" Росії
- Макрон повідомив Зеленському, що Франція змушена відпустити затриманий російський танкер через законодавчі обмеження.
- Франція працює над змінами в законодавстві, щоб у майбутньому затримані російські танкери могли залишатися під арештом.
Президент Франції Емманюель Макрон під час розмови з Володимиром Зеленським пояснив, що Франція змушена відпустити затриманий російський танкер "тіньового флоту". Є певні законодавчі обмеження.
Про це Зеленський 29 січня розповів журналістам, передає "Європейська правда".
Чому Франція відпускає затриманий російський крейсер?
За словами Зеленського, телефонна розмова з Макроном відбулася 29 січня. Український президент подякував французькій стороні за затримання підсанкційного судна Grinch.
Водночас Макрон повідомив, що Париж працює над змінами до законодавства, аби в майбутньому російські танкери, затримані у французьких водах, могли залишатися під арештом, а не звільнялися через юридичні формальності.
Зеленський наголосив, що боротьба з "тіньовим флотом" Росії має стати спільним завданням для європейських країн. Він закликав держави, особливо північні та морські, активніше зупиняти й арештовувати судна, які перевозять російську нафту.
Тобто танкери з російською нафтою треба зупинити, і щоб воно у тебе залишилось, а не зупинити на якийсь час та відпустити. Тобто рух до таких рішень є, і росіянам точно стане складніше,
– зазначив президент України.
Що відомо про затримання російського танкера французькими ВМС?
Французькі ВМС затримали нафтовий танкер з Росії у Середземному морі, що підпадає під міжнародні санкції. Президент Емманюель Макрон зазначив, що судно ходило під фальшивим прапором.
Операцію із затримання провели у Середземному морі за підтримки кількох союзників Франції