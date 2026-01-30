Макрон сказав Зеленському, що змушений відпустити затриманий танкер "тіньового флоту" Росії

Президент Франції Емманюель Макрон під час розмови з Володимиром Зеленським пояснив, що Франція змушена відпустити затриманий російський танкер "тіньового флоту". Є певні законодавчі обмеження.

Про це Зеленський 29 січня розповів журналістам, передає "Європейська правда".

Чому Франція відпускає затриманий російський крейсер?

За словами Зеленського, телефонна розмова з Макроном відбулася 29 січня. Український президент подякував французькій стороні за затримання підсанкційного судна Grinch.

Водночас Макрон повідомив, що Париж працює над змінами до законодавства, аби в майбутньому російські танкери, затримані у французьких водах, могли залишатися під арештом, а не звільнялися через юридичні формальності.

Зеленський наголосив, що боротьба з "тіньовим флотом" Росії має стати спільним завданням для європейських країн. Він закликав держави, особливо північні та морські, активніше зупиняти й арештовувати судна, які перевозять російську нафту.

Тобто танкери з російською нафтою треба зупинити, і щоб воно у тебе залишилось, а не зупинити на якийсь час та відпустити. Тобто рух до таких рішень є, і росіянам точно стане складніше,

– зазначив президент України.

Що відомо про затримання російського танкера французькими ВМС?