Укр Рус
Геополітика Європа Макрон сказав Зеленському, що змушений відпустити затриманий танкер "тіньового флоту" Росії
30 січня, 16:50
2

Макрон сказав Зеленському, що змушений відпустити затриманий танкер "тіньового флоту" Росії

Сергій Попович
Основні тези
  • Макрон повідомив Зеленському, що Франція змушена відпустити затриманий російський танкер через законодавчі обмеження.
  • Франція працює над змінами в законодавстві, щоб у майбутньому затримані російські танкери могли залишатися під арештом.

Президент Франції Емманюель Макрон під час розмови з Володимиром Зеленським пояснив, що Франція змушена відпустити затриманий російський танкер "тіньового флоту". Є певні законодавчі обмеження.

Про це Зеленський 29 січня розповів журналістам, передає "Європейська правда".

Дивіться також "Тіньовий флот" Путіна росте: Росія знайшла нових союзників у Європі 

Чому Франція відпускає затриманий російський крейсер?

За словами Зеленського, телефонна розмова з Макроном відбулася 29 січня. Український президент подякував французькій стороні за затримання підсанкційного судна Grinch.

Водночас Макрон повідомив, що Париж працює над змінами до законодавства, аби в майбутньому російські танкери, затримані у французьких водах, могли залишатися під арештом, а не звільнялися через юридичні формальності.

Зеленський наголосив, що боротьба з "тіньовим флотом" Росії має стати спільним завданням для європейських країн. Він закликав держави, особливо північні та морські, активніше зупиняти й арештовувати судна, які перевозять російську нафту.

Тобто танкери з російською нафтою треба зупинити, і щоб воно у тебе залишилось, а не зупинити на якийсь час та відпустити. Тобто рух до таких рішень є, і росіянам точно стане складніше, 
– зазначив президент України.

Що відомо про затримання російського танкера французькими ВМС?

  • Французькі ВМС затримали нафтовий танкер з Росії у Середземному морі, що підпадає під міжнародні санкції. Президент Емманюель Макрон зазначив, що судно ходило під фальшивим прапором.

  • Операцію із затримання провели у Середземному морі за підтримки кількох союзників Франції