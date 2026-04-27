"Частина земель перестане бути українською": Мерц допустив територіальні втрати після війни

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що в майбутній мирній угоді з Росією Україна може зіткнутися з необхідністю визнати втрату контролю над частиною своїх земель. Політик пов'язав такі можливі поступки з перспективами вступу країни до Європейський Союз.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на заяви Мерца під час виступу перед учнями в місті Марсберг 27 квітня.

Що Мерц каже про українські території?

Політик зазначив, що рано чи пізно Україна укладе угоду про припинення вогню, а згодом – і мирний договір із Росією. За його словами, якщо Володимир Зеленський вирішить винести питання про території на референдум і заручитися підтримкою суспільства, він водночас має продемонструвати людям відкритий шлях до європейської інтеграції.

Важливо! Росія продовжує висувати ультимативні умови щодо територіальних поступок з боку України. При цьому Кирило Буданов наголосив, що ми зараз перебуваємо в умовах, коли не можемо дозволити собі демонструвати слабкість, адже це одразу зменшить готовність інших сторін до переговорів. Говорячи про територіальні питання, зокрема щодо Донбасу, він підкреслив чітку позицію: жодних поступок не буде. За його словами, існує рішення, яке відповідає інтересам України, і ніхто не має права торгувати українською землею.

Зазначимо також, що просування України до членства в ЄС довгий час гальмувалося через позицію угорського прем'єра Віктора Орбана, однак його поразка на нещодавніх виборах в країні дала підстави очікувати подальшого руху.

Україна вже має статус кандидата на вступ. Водночас Мерц застеріг від надмірного оптимізму щодо швидкого приєднання до ЄС. Він наголосив, що країна не може стати членом союзу під час війни і повинна виконати низку суворих вимог, зокрема у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Володимир Зеленський пропонував ідею вступу до Європейського Союзу 1 січня 2027 року. Однак це нереально, і навіть дата 1 січня 2028 року також не виглядає досяжною,

– висловився Мерц.

Як проміжний варіант він запропонував розширення участі України в інституціях ЄС, наприклад, у статусі спостерігача – ідею, яка, за його словами, отримала підтримку європейських лідерів на саміті на Кіпрі.

Які прогнози дають щодо вступу України до ЄС?

Європейський Союз нещодавно таки погодив новий кредит для України на 90 мільярдів євро, і перші транші можуть надійти вже найближчим часом.

Водночас питання повноцінного членства залишається значно складнішим, ніж фінансова допомога. Політолог Вадим Денисенко зазначив, що Україні не варто очікувати швидкого вступу до ЄС і слід будувати більш прагматичну стратегію взаємодії з європейськими партнерами.

Під час саміту на Кіпрі 23 квітня лідери ЄС заявили, що Україна вже виконала попередні умови для старту першого етапу переговорів щодо членства. Очікується, що вони можуть розпочатися у найближчі тижні або місяці, однак конкретні строки вступу поки не визначені.

Шлях Хорватії до членства в Євросоюзі, до прикладу, тривав близько десяти років.