Новий уряд Німеччини склав присягу: стали відомі імена всіх міністрів
- Новий уряд Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем склав присягу, зокрема були призначені 17 міністрів, які представляють різні політичні партії.
- Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до нових міністрів, наголосивши на їхній великій відповідальності за країну та підкресливши важливість дій у складні часи для зміцнення демократії та економіки.
- До складу уряду увійшли представники Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини, кожен з яких отримав відповідні міністерські портфелі.
В офіційній резиденції президента Німеччини, у палаці Бельвю, 6 травня були офіційно призначені члени уряду нового канцлера Фрідріха Мерца. Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив посвідчення міністрам та нагадав їм про відповідальність перед країною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel, DW та Укрінформ.
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Що відомо про новий німецький уряд
Під час церемонії президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив призначення всім 17 міністрам нового федерального уряду.
Як і було анонсовано раніше, п'ятеро міністрів (без урахування канцлера Мерца) представляють Християнсько-демократичний союз, ще троє – Християнсько-соціальний союз.
Решта міністерських крісел дісталася Соціал-демократичній партії Німеччини. Зокрема, посаду віцеканцлера обійме її лідер – Ларс Клінгбайль.
Після призначення міністри мають повернутися до Бундестагу, аби скласти присягу – одразу після Фрідріха Мерца.
Також уже відомі імена всіх 17 німецьких міністрів:
Ларс Клінгбайль (СДПН) – віцеканцлер, міністр фінансів;
Катерина Райхе (ХДС) – очолила Міністерство економіки;
Йоганн Вадефуль (ХДС) – новий глава зовнішньополітичного відомства;
Борис Пісторіус (СДПН) – залишився на посаді міністра оборони;
Александер Добріндт (ХСС) – міністр внутрішніх справ;
Бербель Бас (СДПН) – відповідатиме за трудову політику;
Патрік Шнідер (ХДС) – міністр транспорту;
Ніна Варкен (ХДС) – міністерка охорони здоров'я;
Верена Хубертц (СДПН) – відповідатиме за будівництво та розвиток міст;
Дороті Бер (ХСС) – очолила Міністерство науки та досліджень;
Карін Прін (ХДС) – міністерка освіти та сімейної політики;
Карстен Вільдбергер – міністр з питань цифровізації та держмодернізації;
Алоїз Райнер (ХСС) – міністр аграрної політики;
Стефані Хубіг (СДПН) – міністерка юстиції;
Карстен Шнайдер (СДПН) – очолив Міністерство довкілля;
Рим Алабалі-Радован (СДПН) - міністерка розвитку та міжнародного співробітництва.
Вольфрам Ваймер – держміністр з питань культури.
Окрім того, Торстен Фрай з ХДС став головою відомства федерального канцлера, тобто фактично правою рукою Мерца.
Що сказав Штайнмаєр членам нового уряду Німеччини
Як передають журналісти Укрінформ, Франк-Вальтер Штайнмаєр у зверненні до німецьких міністрів зазначив, що разом вони беруть на себе велику відповідальність за Німеччину, її громадян та майбутнє країни.
Сьогодні ви об'єднуєте зусилля як новий федеральний уряд, і ви робите це у складні часи. Це час, коли мир, свобода та демократія зазнають атак з різних боків одночасно. Час, коли багато з того, що ми вважали стабільним і безпечним, ставиться під сумнів, підривається та відкрито атакується. Час, коли нам потрібне нове зростання нашої економіки, нова впевненість у нашій демократії, нові оборонні можливості як внутрішньо, так і зовнішньо, а також нові зусилля в дипломатії,
– сказав він.
Він також зауважив, що очікування від Німеччини високі: як економічного двигуна, так і зваженого голосу як партнера в Європі та світі. Німецький президент побажав новому кабінету мужності та поміркованості, терпіння в дебатах, рішучості в діях, чіткості мети та постійного усвідомлення того, що об'єднує всіх: відповідальності за демократію та добробут тих, від імені кого вони діють.
До слова, Фрідріха Мерца обрали канцлером Німеччини 6 травня з другої спроби. 325 депутатів підтримали його кандидатуру, 289 виступили проти, і 1 утримався.