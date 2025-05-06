Новий уряд Німеччини склав присягу: стали відомі імена всіх міністрів

В офіційній резиденції президента Німеччини, у палаці Бельвю, 6 травня були офіційно призначені члени уряду нового канцлера Фрідріха Мерца. Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив посвідчення міністрам та нагадав їм про відповідальність перед країною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel, DW та Укрінформ.

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Що відомо про новий німецький уряд

Під час церемонії президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив призначення всім 17 міністрам нового федерального уряду.

Як і було анонсовано раніше, п'ятеро міністрів (без урахування канцлера Мерца) представляють Християнсько-демократичний союз, ще троє – Християнсько-соціальний союз.

Решта міністерських крісел дісталася Соціал-демократичній партії Німеччини. Зокрема, посаду віцеканцлера обійме її лідер – Ларс Клінгбайль.

Після призначення міністри мають повернутися до Бундестагу, аби скласти присягу – одразу після Фрідріха Мерца.

Також уже відомі імена всіх 17 німецьких міністрів:

Ларс Клінгбайль (СДПН) – віцеканцлер, міністр фінансів;

Катерина Райхе (ХДС) – очолила Міністерство економіки;

Йоганн Вадефуль (ХДС) – новий глава зовнішньополітичного відомства;

Борис Пісторіус (СДПН) – залишився на посаді міністра оборони;

Александер Добріндт (ХСС) – міністр внутрішніх справ;

Бербель Бас (СДПН) – відповідатиме за трудову політику;

Патрік Шнідер (ХДС) – міністр транспорту;

Ніна Варкен (ХДС) – міністерка охорони здоров'я;

Верена Хубертц (СДПН) – відповідатиме за будівництво та розвиток міст;

Дороті Бер (ХСС) – очолила Міністерство науки та досліджень;

Карін Прін (ХДС) – міністерка освіти та сімейної політики;

Карстен Вільдбергер – міністр з питань цифровізації та держмодернізації;

Алоїз Райнер (ХСС) – міністр аграрної політики;

Стефані Хубіг (СДПН) – міністерка юстиції;

Карстен Шнайдер (СДПН) – очолив Міністерство довкілля;

Рим Алабалі-Радован (СДПН) - міністерка розвитку та міжнародного співробітництва.

Вольфрам Ваймер – держміністр з питань культури.

Окрім того, Торстен Фрай з ХДС став головою відомства федерального канцлера, тобто фактично правою рукою Мерца.

Що сказав Штайнмаєр членам нового уряду Німеччини

Як передають журналісти Укрінформ, Франк-Вальтер Штайнмаєр у зверненні до німецьких міністрів зазначив, що разом вони беруть на себе велику відповідальність за Німеччину, її громадян та майбутнє країни.

Сьогодні ви об'єднуєте зусилля як новий федеральний уряд, і ви робите це у складні часи. Це час, коли мир, свобода та демократія зазнають атак з різних боків одночасно. Час, коли багато з того, що ми вважали стабільним і безпечним, ставиться під сумнів, підривається та відкрито атакується. Час, коли нам потрібне нове зростання нашої економіки, нова впевненість у нашій демократії, нові оборонні можливості як внутрішньо, так і зовнішньо, а також нові зусилля в дипломатії,

– сказав він.

Він також зауважив, що очікування від Німеччини високі: як економічного двигуна, так і зваженого голосу як партнера в Європі та світі. Німецький президент побажав новому кабінету мужності та поміркованості, терпіння в дебатах, рішучості в діях, чіткості мети та постійного усвідомлення того, що об'єднує всіх: відповідальності за демократію та добробут тих, від імені кого вони діють.

До слова, Фрідріха Мерца обрали канцлером Німеччини 6 травня з другої спроби. 325 депутатів підтримали його кандидатуру, 289 виступили проти, і 1 утримався.