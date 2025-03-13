Британія та Франція розробляють план для посилення позицій України на переговорах – Bloomberg

Лондон і Париж обговорюють створення міжнародної "коаліції добровольців", яка допоможе гарантувати безпеку України у разі мирного врегулювання. Водночас Кремль вимагає демілітаризації Києва, але Захід готовий цьому протистояти.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Міністри оборони п'яти ключових країн Європи вже провели термінові переговори, а найближчими днями можуть ухвалити стратегічні рішення.

Читайте також Припинення вогню може стати великою пасткою для України, і проблема не лише в Росії

Європа формує оборонний альянс

Європейські військові лідери вже провели термінові консультації, а прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон закликають союзників сформувати “коаліцію добровольців”, яка захищатиме Україну від нової російської агресії.

В Парижі відбулася зустріч міністрів оборони п’яти ключових європейських країн – Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі. Головне питання – як зміцнити українську армію та гарантувати її боєздатність навіть у разі скорочення підтримки США.

Найкращою гарантією безпеки України є її власні Збройні сили, вважає міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він наголосив, що Європа має пришвидшити розвиток своїх військових технологій, зокрема у сфері супутникового зв’язку, щоб зменшити залежність від Starlink.

"Коаліція добровольців": що пропонує Захід

Британія та Франція обговорюють з 37 країнами ідею створення міжнародної миротворчої місії. Очікується, що європейські, азійські та країни Співдружності надаватимуть Україні фінансування, військову техніку, літаки та кораблі.

На окремих консультаціях у Парижі до дискусій приєдналися союзники, які не входять до НАТО – Австралія, Японія та Нова Зеландія. Західні військові вже оцінюють, які саме сили можуть бути розміщені в Україні або сусідніх країнах для посилення оборони.

Кремль висуває вимогу демілітаризації України та скорочення її армії. Водночас західні лідери наполягають, що роззброєння Києва лише посилить ризик нової агресії. Британія та Франція вже дали сигнал США: поступки Путіну неприпустимі.

Водночас якщо Вашингтон відмовиться підтримати миротворчі сили, це серйозно послабить можливості захисту України від російських балістичних ракет та розвідувальних операцій.