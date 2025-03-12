Макрон закликав союзників почати планування гарантій безпеки для України, – Le Figaro
- Еммануель Макрон закликав союзників почати планування гарантій безпеки для України.
- Це відбулося під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі 11 березня.
Лідер Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі 11 березня закликав перейти до планування гарантій безпеки для України після "завершення війни".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.
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Макрон закликав почати розробляти план гарантій безпеки для України
На зустрічі в Парижі Макрон закликав воєначальників близько тридцяти країн розпочати розробляти "план для визначення надійних гарантій безпеки" для України у випадку укладення "мирної угоди" з Росією.
Французький президент додав, що "у зв'язку з прискоренням мирних переговорів" необхідно "перейти від концепції до плану", щоб визначити надійні гарантії безпеки, аби в Україні став можливим "міцний і тривалий мир".
Зазначено, що учасники зустрічі погодилися з тим, що гарантії безпеки "не повинні бути відокремлені від НАТО і його можливостей".
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Нагадаємо, в Парижі зібралися начальники генштабів 34 країн для обговорення гарантій безпеки для України. Зустріч ініціював президент Франції Еммануель Макрон.
Вказувалося, що там обговорювали можливі формати військової допомоги, підготовки українських військових, а також довгострокові безпекові зобов’язання. За словами учасників зустрічі, ключовою метою є зміцнення обороноздатності України та розбудова ефективної системи гарантій безпеки.