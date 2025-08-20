США та НАТО розпочали напрацювання можливих сценаріїв гарантій безпеки для України після завершення війни. Поштовхом стала обіцянка президента США Дональда Трампа допомогти Україні в межах майбутньої мирної угоди з Росією.

Один з варіантів передбачає розміщення в Україні миротворців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Які гарантії безпеки може отримати Україна?

Поштовхом стали заяви президента США Дональда Трампа про готовність підтримати Київ у рамках майбутньої мирної угоди з Росією. Один із варіантів передбачає розміщення на українській території європейських військових під національними прапорами, але під командуванням США. Водночас американських солдатів в Україну відправляти не планують.

Коли йдеться про безпеку, (європейці) готові відправляти людей на землю, ми готові допомагати їм з різними речами, особливо, ймовірно... повітрям, тому що ні в кого немає того, що є у нас,

– сказав Трамп у коментарі Fox News.

За даними джерел, Вашингтон може надати Києву додаткові системи ППО або навіть розглянути варіант створення безпольотної зони за допомогою американської авіації.

У середу має відбутися віртуальна нарада керівників оборонних відомств НАТО, де обговорять подальші кроки щодо України та результати нещодавніх переговорів Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

У Києві та серед союзників зростає занепокоєння, що Вашингтон може намагатися пришвидшити мирну угоду на вигідних Москві умовах. Європейські партнери наполягають: гарантії мають бути достатньо потужними, щоб стримати будь-які майбутні прояви агресії Кремля.

Що відомо про напрацювання гарантій безпеки для України?