США и НАТО начали наработку возможных сценариев гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Толчком стало обещание президента США Дональда Трампа помочь Украине в рамках будущего мирного соглашения с Россией.

Один из вариантов предусматривает размещение в Украине миротворцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп считает, что войска стран НАТО в Украине не будут представлять "проблемы" для Путина

Какие гарантии безопасности может получить Украина?

Толчком стали заявления президента США Дональда Трампа о готовности поддержать Киев в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Один из вариантов предусматривает размещение на украинской территории европейских военных под национальными флагами, но под командованием США. В то же время американских солдат в Украину отправлять не планируют.

Когда речь идет о безопасности, (европейцы) готовы отправлять людей на землю, мы готовы помогать им с различными вещами, особенно, вероятно... воздухом, потому что ни у кого нет того, что есть у нас,

– сказал Трамп в комментарии Fox News.

По данным источников, Вашингтон может предоставить Киеву дополнительные системы ПВО или даже рассмотреть вариант создания бесполетной зоны с помощью американской авиации.

В среду должно состояться виртуальное совещание руководителей оборонных ведомств НАТО, где обсудят дальнейшие шаги по Украине и результаты недавних переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

В Киеве и среди союзников растет беспокойство, что Вашингтон может пытаться ускорить мирное соглашение на выгодных Москве условиях. Европейские партнеры настаивают: гарантии должны быть достаточно мощными, чтобы сдержать любые будущие проявления агрессии Кремля.

Что известно о наработке гарантий безопасности для Украины?