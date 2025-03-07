Ситуація складніша: Туск уже не вірить в американські гарантії безпеки для України

Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що наразі надання Києву гарантій безпеки з боку Вашингтону є малоймовірними. Він також вважає, що ситуація в країні погіршилась.

Про це Туск заявив під час виступу у польському Сеймі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Туск про гарантії безпеки

Сьогодні ситуація в Польщі, об'єктивно, і ситуація в Україні, зокрема, складніша, ніж була кілька місяців тому, і ми маємо з цим змиритися,

– сказав Туск.

Він закликає визнати нову геополітичну реальність і каже, що така позиція нової адміністрації США не є сюрпризом. За його словами, наразі Україна стикається зі спробами США нав'язати умови щодо її майбутнього швидких виборів, умов миру та можливих гарантій безпеки. Втім, шанси, що ці гарантії забезпечать США, низькі.

"Надія на отримання Україною сильних гарантій безпеки в найближчому майбутньому з фізичною присутністю Сполучених Штатів для підтримки цих гарантій здається сьогодні, я кажу м'яко, менш імовірною, ніж раніше", – додав польський прем'єр.

До слова, Туск також вважає, що Європа рішуче налаштована перемогти у гонці озброєнь, нав'язаній Росією, і готова взяти відповідальність за власну безпеку. Він також переконаний, що Росія програє гонку озброєнь, подібно до поразки Радянського Союзу тридцять років тому, і що це дозволить уникнути ширшого конфлікту.