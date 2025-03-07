Вирішимо це питання пізніше, – Трамп про гарантії безпеки для України

Дональд Трамп не вважає питання гарантій безпеки найважливішим. На його думку, спершу варто припинити бойові дії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час промови в Овальному кабінеті.

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Трамп зробив заяву про гарантії безпеки

Президент США заявив, що не хоче надавати Україні гарантії безпеки, поки триває війна. За словами Трампа, він має інші пріоритети, аніж країни Європи.

Зокрема американський президент вважає, що спершу в Україні повинні зупинитися бойові дії, а вже після – можна обговорювати надання гарантій безпеки.

Перш ніж навіть подумати про це, я хочу завершити війну, закінчити її... Що стосується питання про безпеку пізніше, це легка частина. Важка частина – це вирішити конфлікт,

– заявив Трамп.

Також у Трампа поцікавилися щодо паузи у наданні допомоги та розвідувальних даних Україні. Репортер запитав, чи використовує Росія паузу США щодо надання допомоги для атак. На це Трамп відповів, що, на його думку, російський диктатор Владімір Путін "робить те, що зробив би будь-хто інший".

Водночас Трамп заявив, що, на його думку, Путін хоче припинення війни, однак "продовжує бити українців сильніше, ніж бив раніше".

Раніше Трамп заявив, що відновлення військової допомоги буде залежати від готовності України до переговорів.