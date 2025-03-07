Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время речи в Овальном кабинете.

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Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности

Президент США заявил, что не хочет предоставлять Украине гарантии безопасности, пока идет война. По словам Трампа, он имеет другие приоритеты, чем страны Европы.

В частности американский президент считает, что сначала в Украине должны остановиться боевые действия, а уже после – можно обсуждать предоставление гарантий безопасности.

Прежде чем даже подумать об этом, я хочу завершить войну, закончить ее... Что касается вопроса о безопасности позже, это легкая часть. Тяжелая часть – это решить конфликт,

– заявил Трамп.

Также у Трампа поинтересовались относительно паузы в предоставлении помощи и разведывательных данных Украине. Репортер спросил, использует ли Россия паузу США по оказанию помощи для атак. На это Трамп ответил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин "делает то, что сделал бы любой другой".

В то же время Трамп заявил, что, по его мнению, Путин хочет прекращения войны, однако "продолжает бить украинцев сильнее, чем бил раньше".

Ранее Трамп заявил, что возобновление военной помощи будет зависеть от готовности Украины к переговорам.