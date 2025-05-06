Голова Пентагону Гегсет обговорював у Signal більше, ніж було відомо раніше, – WSJ
- Голова Пентагону Піт Гегсет використовував додаток Signal для офіційних комунікацій, в тому числі з незахищених пристроїв.
- Гегсет через Signal обговорював військові операції, медіавиступи та іншу чутливу інформацію, залучаючи близьких людей та колег.
- Його військовий помічник мав доступ до телефону міністра, а співробітники шукали стабільне покриття для отримання повідомлень у Пентагоні.
- Гегсет поділився деталями про удари по Ємену в приватному чаті Signal, що викликало занепокоєння щодо безпеки комунікацій.
ЗМІ розкрили нові подробиці щодо використання главою Пентагону Пітом Гегсетом додатку Signal для вирішення офіційних питань. Насправді він використовував месенджер ширше, ніж було відомо раніше.
Гегсет писаав туди і зі свого офісу з незахищеної лінії, так і з особистого телефону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
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Що ще надсилав Гегсет через Signal
За свідченням обізнаних джерел, в окремих випадках Гегсет через Signal доручав інформувати іноземні уряди про майбутні військові операції. Також у цьому застосунку він обговорював медіавиступи, закордонні поїздки, власний графік та іншу не засекречену, але чутливу інформацію.
Ексведучий з Fox News часто самостійно створював чати, користуючись як незахищеним робочим телефоном в офісі в Пентагоні, так і особистим смартфоном.
Повідомляється, що його військовий помічник, полковник морської піхоти Рікі Бурія, мав доступ до телефона міністра й навіть публікував від його імені деякі повідомлення.
Зокрема, у березні він попередив у Signal-чаті про запланований удар США по хуситах у Ємені. До цього чату були підключені дружина Гегсета, його брат і приватний адвокат.
Замість традиційних каналів зв’язку Пентагону, Гегсет будував внутрішню координацію через Signal-чати, до яких він долучав членів своєї охорони, працівників з особистого офісу, офісу заступника міністра та представників з питань зв’язків із громадськістю.
Для того, аби прочитати повідомлення Гегсета, співробітники мали шукати у будівлі Пентагону місця з мобільним покриттям, яке там є нестабільним.
Нагадаємо, як повідомляло видання The New York Times, Гегсет 15 березня поділився детальною інформацією про майбутні удари по Ємену в приватному чаті Signal, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат.
Попередньо, в чаті містилася інформація про графіки польотів F/A-18 Hornet, які мали завдавати ударів по хуситах у Ємені – фактично ті ж плани атак, які Гегсет розіслав у ще одному чаті того ж дня, куди помилково додали редактора The Atlantic.