"Може статися вже з 2029 року": генерал Фройдінг висловився про напад Росії на НАТО

Росія має чіткий план відновлення і збільшення своєї армії. До 2026 року країна-агресорка може збільшити чисельність сухопутних військ до 1,5 мільйона, паралельно накопичуючи резерви боєприпасів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар генерала Бундесверу Крістіана Фройдінга для Reuters.

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Росія збільшує чисельність армії

Крістіан Фройдінг заявив, що Москва має чіткий план, як наростити збройні сили.

Також Росія посилює свою військову інфраструктуру, особливо в західному військовому окрузі, що межує з новим членом НАТО – Фінляндією.

Вони набирають значно більше особового складу, ніж їм потрібно для поповнення особового складу на війні в Україні. Також вони виробляють надлишкові запаси боєприпасів та накопичують їх,

– підкреслив Фройдінг.

За оцінками, до 2026 року чисельність сухопутних військ Росії може зрости до 1,5 мільйона.

Фройдінг також зазначив, що будь-яке припинення вогню в Україні може дати змогу Росії прискорити свої зусилля щодо переозброєння перед можливим великомасштабним нападом на територію НАТО. За оцінками Альянсу, така загроза може виникнути вже з 2029 року.

До слова, нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився щодо допомоги Україні. Він заявив, що під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу у Брюсселі було ухвалено рішення надати державі додаткову військову допомогу на суму 20 мільярдів євро.