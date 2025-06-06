Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий генерала Бундесвера Кристиана Фройдинга для Reuters.

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Россия увеличивает численность армии

Кристиан Фройдинг заявил, что Москва имеет четкий план, как нарастить вооруженные силы.

Также Россия усиливает свою военную инфраструктуру, особенно в западном военном округе, граничащем с новым членом НАТО – Финляндией.

Они набирают значительно больше личного состава, чем им нужно для пополнения личного состава на войне в Украине. Также они производят избыточные запасы боеприпасов и накапливают их,

– подчеркнул Фройдинг.

По оценкам, к 2026 году численность сухопутных войск России может вырасти до 1,5 миллиона.

Фройдинг также отметил, что любое прекращение огня в Украине может позволить России ускорить свои усилия по перевооружению перед возможным крупномасштабным нападением на территорию НАТО. По оценкам Альянса, такая угроза может возникнуть уже с 2029 года.

К слову, недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о помощи Украине. Он заявил, что во время встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе было принято решение предоставить государству дополнительную военную помощь на сумму 20 миллиардов евро.