"Не варвари, а країна з великою культурою": ексканцлер Німеччини закликав співпрацювати з Росією

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер виступив проти "демонізації Росії" та закликав до відновлення енергетичного співробітництва з країною.

На його думку, насамперед варто зосередитися саме на досягненні миру. Про це йдеться в його колонці для Berliner Zeitung.

Про що заявив Шредер?

Герхард Шредер вважає, що Німеччина забагато говорить про військові можливості, хоча їй нібито варто зосередитися на "здатності до миру", і, зокрема, Берліну потрібно відновити енергетичне співробітництво з Москвою.

За його словами, війна в Україні є порушенням міжнародного права і прав людини, проте звинувачувати безпосередньо Росію він чомусь не став. Натомість ексканцлер наполягає на потребі дипломатичного врегулювання.

Я також проти демонізації Росії як вічного ворога. Росія – це не країна варварів, а країна з великою культурою і різноманітними історичними зв'язками з Німеччиною. "Німецька ганьба" полягає в тому, що ця країна була жорстоко захоплена німецькими солдатами під час двох світових воєн. Тому ми маємо особливий обов'язок докладати зусиль для досягнення миру з Росією та Україною,

– написав він.

Він висловився на підтримку відновлення постачання "недорогих енергоносіїв" з Росії. На його думку, Німеччині "потрібні такі форми співпраці". Цікаво, що свого часу він працював у російських енергетичних компаніях.

Шредер очолював раду директорів компанії-оператора проєкту "Північний потік", а також раду директорів "Роснєфти", і за такі зв'язки його неодноразово критикували. Він обіймав посаду канцлера з 1998 по 2005 роки.

Як відреагувала Україна?

У відповідь на вищезгадану заяву ексканцлера, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розкритикував подібні висловлювання, натякнувши на його близькі відносини з російською стороною.

"У свій час Шредер підсадив Німеччину та Європу на газову голку Путіна та допоміг Москві підготуватися до війни. Сьогодні ця голка стирчить лише з нього самого. Від нього тхне російським газом, а на його руках – українська кров. Рублики все ще капають", – сказав він.

Як Європа готується до можливої загрози?