Натомість прийшов більш жорстокий і беззаконний порядок. Про це пише CNN.

Чи зможе Європа існувати без США?

У CNN зауважили, що у новому світовому порядку перемагають найгучніші і найсильніші. Та й непорушна трансатлантична довіра – зникла.

Це нова реальність, яка була створена. Реальність, яка дуже часто буває нестабільною,

– заявив один високопоставлений дипломат ЄС.

Видання зауважує, що нарешті Європа зрозуміла, що США більше не друг і надійний союзник, як це було колись. Тож перед нею постав непростий вибір – підкоритися чи ні.

"Обговорення з дипломатами ЄС показали, що європейці нарешті згуртувалися навколо необхідності незалежності від примх Білого дому, особливо в питаннях оборони. А для деяких це також означає відмову від лестощів і спроб "шепотітися з Трампом", які визначали підхід Європи до США у 2025 році", – пише CNN.

До слова, сам Трамп назвав Європу "проблемним континентом" через зростання держвитрат, масову міграцію та скорочення прямих іноземних інвестицій.

Ще у 2025 році європейські країни почали зближуватися щодо скоординованого фінансування оборони, звертаючи особливу увагу на закупівлю саме європейських товарів, що важливо для промислового прогресу Європи.

Також звучала ідея створення офіційної армії ЄС або Ради Безпеки. Але наразі мало хто готовий до подібного.

Військова та економічна міць США досі відіграє значну роль в Європі. Континент, до прикладу, ще не готовий самостійно протистояти конфлікту з Росією.

Тому дехто із політиків боїться, аби раптом не перетворити Трампа на ворога.

Замість того щоб зосереджуватися на емоційній стороні дилем, представлених Білим домом, нам слід зосередитися на військовій, технічній стороні, виявити загальні прагматичні проблеми та вирішити їх,

– наголошувала ексміністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

Вона зауважувала, що Європі знадобиться 5 – 10 років, аби зрівнятися з військовою потужністю США на континенті.

Тому "ключовим словом має бути співпраця, а не конфронтація", як також зазначав президент Литви Гітанас Науседа. Він досі вважає США "найближчим другом".

