У США припиняє роботу "Голос Америки", – ABC News
- Працівники "Голосу Америки" були відправлені в оплачувану адміністративну відпустку з обмеженням доступу до урядових будівель і систем.
- Фактично мовник припиняє роботу.
Дональд Трамп атакує демократичні медіа. Через рішення ухвалене президентом фактично призупиняє роботу відомий мовник "Голос Америки".
Вранці 15 березня штатні працівники "Голосу Америки" отримали електронного листа від відділу кадрів, у якому повідомляється, що їх відправляють в оплачувану адміністративну відпустку, передає 24 Канал із посиланням на ABC News.
Дивіться також Трамп назвав "хворими дегенератами" ЗМІ, які написали, що Віткофф чекав на Путіна 9 годин
Що відомо
Це стосується, зокрема, членів команди "Голос Америки", яка висвітлює діяльність Білого дому та входить до радіопулу.
У листі зазначається, що під час адміністративної відпустки співробітникам видання заборонено доступ до урядових будівель і систем. Вони повинні залишатися на зв'язку через особисту електронну пошту та мобільний телефон.
Нагадаємо, що цій події передував указ Трампа про ліквідацію 7 федеральних агентств, включаючи Агентство глобальних медіа, яке керує "Радіо Свобода" та "Голос Америки".
Довідка: "Голос Америки" – це міжнародна державна радіо- та телевізійна служба уряду США, яка веде мовлення на різні країни світу понад 40 мовами, зокрема українською. Вона підпорядковується Агентству глобальних медіа США (USAGM).