Росія заявила про готовність до переговорів після заяв Трампа

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва тепер готова до переговорів з Україною про досягнення миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про очікування сигналу з боку Києва.

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Що заявили у Кремлі про переговори?

Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова продовжувати прямі переговори з Україною та все ще чекає сигналу з Києва щодо того, коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів між сторонами.

Водночас він розкритикував заяву Дональда Трампа про оголошення нових поставок зброї в Україну, назвавши це сигналом до продовження війни, а не сигналом стосовно бажання досягнення миру.

Водночас Сергій Рябков заявив, що Москва готова до переговорів після того, як Дональд Трамп пригрозив санкціями покупцям російського експорту. Утім, він також сказав, що Росія не сприймає ультиматуми.

Нагадаємо, напередодні американський президент прокоментував свої відносини з російським диктатором. Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним, однак "ще не все закінчено".