"Готує пастку для України": політолог пояснив, як Путін перетягує Трампа на свій бік

Росія активно використовує вразливість Дональда Трампа на тлі виборів у США та кризи з цінами на пальне. Кремль схиляє політика до вигідних для себе домовленостей і створює складний виклик для Києва.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він зауважив, що Москва вміло грає на внутрішніх економічних труднощах Сполучених Штатів.

Маніпуляція з цінами на пальне

За словами експерта, раніше позиція Дональда Трампа полягала в тому, що спочатку має відбутися припинення бойових дій, а вже потім – бізнес-угоди. Однак ситуація змінилася через напругу на нафтовому ринку довкола Ірану та рекордне здорожчання дизелю в США, що створило сприятливе тло для російських маніпуляцій.

Схоже, самі росіяни підкинули Трампу версію, нібито головна причина проблем із дизелем у США – це українські удари по російських НПЗ. Це почали використовувати у виборчих перегонах радикальні трампісти, і Трамп сам у це повірив,

– зазначив Володимир Фесенко.

Вибір без вибору для Києва

Володимир Путін вирішив піти назустріч Трампу та запропонував свій дизель без жодного припинення вогню. У такий спосіб Кремль вирішив проблеми із залишками пального й водночас зробив символічний жест на адресу американського політика, який цінує подібні кроки на випередження.

Для України такий розвиток подій обернувся вкрай складною альтернативою. Києву доводиться обирати: або погоджуватися на вимоги Вашингтона й припиняти удари по ворожих НПЗ, або продовжувати законні атаки та отримувати проблеми у відносинах із партнерами.

Окрім Трампа, Кремль намагається застосувати схожу тактику і щодо Ілона Маска, прагнучи використати його негативні емоції. Ворог розраховує на загострення внутрішньополітичної боротьби в США після виборів, щоб і надалі прив'язувати до себе ключових американських діячів.

Раніше Володимир Фесенко зазначав, що Сполучені Штати намагаються розділити економічні домовленості з Росією та реальний процес припинення війни в Україні.