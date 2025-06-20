В Ізраїлі невідомі кинули гранату на територію резиденції посла Норвегії

Біля Тель-Авіва невідомі люди кинули гранату в резиденцію норвезького посла в Ізраїлі. Відомо, що стався вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TV 2.

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У резиденцію посла Норвегії в Ізраїлі кинули гранату

Правоохоронці повідомили, що за фактом інциденту розпочато розслідування.

Наразі ми можемо підтвердити, що було завдано незначних матеріальних збитків. У зв'язку з тим, що розслідування триває, ніяких подробиць наразі надано не буде,

– заявили в поліції.

В МЗС Норвегії підтвердили телеканалу TV 2, що в офіційній резиденції в Тель-Авіві ввечері 19 червня стався вибух.

"Ми були на зв'язку з посольством сьогодні ввечері. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав в результаті інциденту", – зазначив керівник відділу зв'язків з громадськістю МЗС Тува Богснес.

Він підтвердив, що правоохоронці були на місці події вечері. Наразі невідомо, хто кинув гранату і які були мотиви.

Очільник МЗС Ізраїлю Гедеон Саар написав у своїй заяві на Х, що він засуджує цей інцидент

"Нещодавно я розмовляв з послом Норвегії в Ізраїлі Пером Егілем Сельваагом, в сад якого сьогодні ввечері кинули гранату. Я рішуче засуджую цей серйозний і небезпечний злочин", – вказав він.

Посольство Норвегії в Ізраїлі було закрито в понеділок через ситуацію з безпекою, що склалася в результаті загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном.