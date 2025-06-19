Відомо, що Сі Цзіньпін та Владімір Путін провели телефонну розмову, під час якої, ймовірно, обговорювали загострення ситуації на Близькому Сході. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що їм насправді нічого не залишається, окрім того, як лише говорити про це.

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"Китай може зробити трішки більше, в тому сенсі, що він відправляв якісь літаки до Ірану, але вступити на захист не може. Це дуже показово і смішно, адже 2 країни (Китай та Росія – 24 Канал), які претендують на статус геополітичного лідера, нічого не роблять, попри всі їхні заяви", – сказав політолог.

Протистояння із США

Ігор Рейтерович зауважив, що віддавна Китай та Росія конкурують зі Сполученими Штатами Америки, проте події на Близькому Сході показують, що вони ніяк вплинути на ситуацію не можуть.

Їм залишається телефонувати один до одного та розказувати, що США начебто щось порушують, але при цьому ніяких позитивних результатів це їм не принесе,

– підкреслив він.

Після удару Ізраїля по Ірану американський лідер, ймовірно, зрозумів, що іранці не настільки сильні, як здавалось, а ізраїльтяни виявились набагато ефективнішим, ніж можна було очікувати.

Трамп почав активніше виступати на боці Ізраїля, адже зрозумів, що із цієї історії може вичавити щось більш позитивне для США,

– зазначив політолог.

Літер Сполучених Штатів Америки починає виступати посередником між Іраном та Ізраїлем, тому йому послуги Путіна не потрібні.

Зверніть увагу! Трамп повідомив, що 17 червня розмовляв телефоном із Путіним, який запропонував йому стати посередником у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході. Американський президент відповів, що спершу варто зосередитися на ситуації в Росії, а вже потім розглядати інші питання.

За словами Рейтеровича, США та Ізраїль не зацікавлені в тому, що може зробити Росія, адже вони хочуть розв'язувати цю проблему в інший спосіб. Це, можливо, не сподобається ні Росії, ні Китаю.