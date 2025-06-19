Известно, что Си Цзиньпин и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого, вероятно, обсуждали обострение ситуации на Ближнем Востоке. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что им на самом деле ничего не остается, кроме того, как только говорить об этом.

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"Китай может сделать немного больше, в том смысле, что он отправлял какие-то самолеты в Иран, но вступить на защиту не может. Это очень показательно и смешно, ведь 2 страны (Китай и Россия – 24 Канал), которые претендуют на статус геополитического лидера, ничего не делают, несмотря на все их заявления", – сказал политолог.

Противостояние с США

Игорь Рейтерович отметил, что с давних пор Китай и Россия конкурируют с Соединенными Штатами Америки, однако события на Ближнем Востоке показывают, что они никак повлиять на ситуацию не могут.

Им остается звонить друг к другу и рассказывать, что США вроде бы что-то нарушают, но при этом никаких положительных результатов это им не принесет,

– подчеркнул он.

После удара Израиля по Ирану американский лидер, вероятно, понял, что иранцы не настолько сильны, как казалось, а израильтяне оказались гораздо эффективнее, чем можно было ожидать.

Трамп начал активнее выступать на стороне Израиля, ведь понял, что из этой истории может выжать что-то более положительное для США,

– отметил политолог.

Литер Соединенных Штатов Америки начинает выступать посредником между Ираном и Израилем, поэтому ему услуги Путина не нужны.

Обратите внимание! Трамп сообщил, что 17 июня разговаривал по телефону с Путиным, который предложил ему стать посредником в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Американский президент ответил, что сначала стоит сосредоточиться на ситуации в России, а уже потом рассматривать другие вопросы.

По словам Рейтеровича, США и Израиль не заинтересованы в том, что может сделать Россия, ведь они хотят решать эту проблему другим способом. Это, возможно, не понравится ни России, ни Китаю.