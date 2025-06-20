Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TV 2.

Смотрите также Не понравится ни России, ни Китаю: Трамп хочет по-своему решить проблему по Ирану

В резиденцию посла Норвегии в Израиле бросили гранату

Правоохранители сообщили, что по факту инцидента начато расследование.

Сейчас мы можем подтвердить, что был нанесен незначительный материальный ущерб. В связи с тем, что расследование продолжается, никаких подробностей пока предоставлено не будет,

– заявили в полиции.

В МИД Норвегии подтвердили телеканалу TV 2, что в официальной резиденции в Тель-Авиве вечером 19 июня произошел взрыв.

"Мы были на связи с посольством сегодня вечером. Никто из сотрудников посольства не пострадал в результате инцидента", – отметил руководитель отдела связей с общественностью МИД Тува Богснес.

Он подтвердил, что правоохранители были на месте происшествия вечером. Пока неизвестно, кто бросил гранату и какие были мотивы.

Глава МИД Израиля Гедеон Саар написал в своем заявлении на Х, что он осуждает этот инцидент

"Недавно я разговаривал с послом Норвегии в Израиле Пером Эгилем Сельваагом, в сад которого сегодня вечером бросили гранату. Я решительно осуждаю это серьезное и опасное преступление", – указал он.

Посольство Норвегии в Израиле было закрыто в понедельник из-за ситуации с безопасностью, сложившейся в результате обострения ситуации между Израилем и Ираном.