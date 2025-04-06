"Ми люди, а не шмат власності, яку можна купити": новий прем'єр Гренландії різко відповів Рубіо

Новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відкинув розмови про анексію острова, назвавши заяви держсекретаря США Марко Рубіо неприйнятними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Post.

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Як відповіли Рубіо

Держсекретар США нещодавно запропонував Данії зосередитися на тому факті, що гренландці не хочуть залишатися частиною країни. Прем'єр Гренландії у відповідь сказав, що люди, які проживають на острові, "не є шматком власності, яку можна купити".

За його словами, партнерство та співпрацю можна обговорювати завжди, але розмови про анексію неприйнятні.

Він не правий, що Гренландія хоче відокремитися вже завтра. Він правий, що Гренландія не хоче бути Данією, але Гренландія точно також не хоче бути американською. Ми щодня працюємо над створенням основи, щоб у майбутньому стати самостійними, але поки що ми до цього не готові. А те, що він каже, не витримує критики,

– заявив він.

До слова, нещодавно прем'єрка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала заяви Дональда Трампа та заявила, що земля арктичного острова належить його мешканцям, наголосивши, що прагне підтримати Гренландію "в дуже, дуже складній ситуації", тобто на тлі тиску зі сторони США.