Неправильно зрозуміли: у Трампа дивно виправдалися за слова про Гренландію

Заяви Дональда Трампа щодо можливого контролю над Гренландією були неправильно інтерпретовані в Європі, заявили в США. Американський посол в ЄС наголосив, що мова не йшла про плани військового вторгнення.

Про це повідомив посол США в ЄС Ендрю Паздер під час виступу на Брюссельському форумі економічної безпеки, пише Politico.

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Як у Трампа виправдалися за слова про Гренландію?

За словами Паздер, американський лідер ніколи не планував військове вторгнення на острів, а його заяви мали на меті привернути увагу до стратегічного значення Гренландії. Дипломат закликав європейських партнерів не трактувати ці слова як пряму загрозу.

Паздер порівняв реакцію на ці заяви з "капучино", зазначивши, що важливо зосереджуватися на суті, а не на емоційній частині дискусії.

Ви отримуєте капучино заради кави, а не заради пінки. Тож давайте зосередимося на каві, а не на пінці. А велика частина цього – це пінка,

– пояснив посол США.

Водночас у Європі раніше сприйняли риторику Трампа як потенційні погрози територіальній цілісності Гренландії, що викликало занепокоєння серед союзників США. Упродовж свого президентства Трамп неодноразово порушував тему стратегічної важливості острова, а також допускав ідею посилення американського впливу в регіоні.

Це викликало широкий міжнародний резонанс і дискусії щодо безпеки в Арктиці. Саме тому Вашингтон продовжує підкреслювати, що Гренландія залишається частиною Данії, а будь-які зміни статусу не передбачають силових сценаріїв.

Нагадаємо, місцеві жителі критично незадоволені заявами США щодо можливого впливу на острів. Наприкінці травня, у столиці Гренландії, місті Нуук, відкрили нове консульство США. Водночас кілька сотень місцевих жителів вийшли на протест проти посилення американського впливу на острів. Демонстранти пройшлися вулицями міста з прапорами та плакатами, наголошуючи, що майбутнє Гренландії мають визначати самі гренландці.

Нове консульство переїхало до більшого приміщення в центрі міста, що, за словами американської сторони, дозволить розширити дипломатичну діяльність та співпрацю між США і Гренландією. Проте, місцеві політики, зокрема прем'єр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен, не брали участі в церемонії відкриття.

Зростання активності США на острові викликає занепокоєння серед частини населення. Вашингтон виявляє значний інтерес до стратегічного розташування Гренландії та її природних ресурсів, зокрема нафти й корисних копалин. На цьому тлі між США та Данія тривають переговори щодо подальшої співпраці в регіоні.