Трамп не виключив застосування військової сили для захоплення Гренландії

Дональд Трамп заявив, що він "не виключає" застосування військової сили для захоплення Гренландії. За словами президента, Сполученим Штатам дуже потрібен острів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для NBC News.

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Трамп зробив нову заяву щодо Гренландії

Дональд Трамп заявив, що "дуже малоймовірно", що США застосують військову силу для захоплення Канади.

Однак щодо Гренландії, яка також є предметом територіальних амбіцій президента США, політик озвучив дещо інші прогнози.

Я не кажу, що зроблю це, але не виключаю нічого. Нам дуже потрібна Гренландія,

– заявив Трамп.

В інтерв'ю президент вкотре підкреслив, що Гренландія "дуже потрібна" Сполученим Штатам для забезпечення міжнародної безпеки.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо запропонував Данії зосередитися на тому факті, що гренландці нібито "не хочуть залишатися частиною країни".

Прем'єр Гренландії у відповідь заявив, що люди, які проживають у Гренландії, "не є шматком власності, яку можна купити". За його словами, партнерство та співпрацю можна обговорювати завжди, але розмови про анексію неприйнятні.