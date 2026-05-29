Досвід війни в Україні вже на Близькому Сході: "Хезболла" б'є по Ізраїлю оптоволоконними дронами

Ліванське угруповання "Хехболла" почало активно використовувати FPV-дрони з оптоволоконним керуванням, які складніше придушити засобами РЕБ. Таким чином вони переймають тактику України у війні.

Це суттєво знизило ефективність їхнього перехопленням ізраїльськими системами протиповітряної оборони. Про це повідомляє BBC.

Як змінилися атаки бойовиків?

BBC повідомляє, що бойовики дедалі активніше застосовують FPV-дрони з оптоволоконним керуванням під час атак на Ізраїль. За оцінками аналітиків, ці безпілотники стали однією з головних загроз на північному кордоні.

Подібні удари можуть бути причиною більшості втрат серед військових після набуття чинності режимом припинення вогню. Особливість таких дронів полягає в тому, що вони керуються через тонкий оптоволоконний кабель.

Такі БпЛА не використовують радіосигнали, завдяки чому вони залишаються малопомітними для засобів радіоелектронної боротьби, а оператори можуть у режимі реального часу коригувати політ і точно наводити їх на ціль.

На думку ізраїльських експертів, "Херзболла" запозичила подібну тактику з війни в Україні, де FPV-дрони з оптоволоконним керуванням широко використовуються на полі бою відразу обома сторонами конфлікту.

Зафіксовані випадки застосування таких безпілотників не лише проти військових об'єктів, а й поблизу цивільних населених пунктів у прикордонних районах. Дрони часто з'являються несподівано, що посилює небезпеку.

За даними видання, в Ізраїлі визнають, що розвиток засобів протидії поки не встигає за поширенням нової технології. Наразі триває робота над створенням ефективніших систем виявлення та перехоплення таких безпілотників.

До речі, нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль має відмовитися від військової допомоги США. Відповідні наміри ізраїльський високопосадовець уже повідомив президенту Дональду Трампу.