Хочу зустрітися сьогодні із Зеленським, я вважаю, що Путін хоче підписати мирну угоду, – Трамп

Американський президент Дональд Трамп зазначив, що хотів би зустрітися з Володимиром Зеленським у Давосі. Лідер США проводить спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним і впевнений, що війну в Україні можна швидко завершити.

Про це Дональд Трам сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі, передає 24 Канал.

Дивіться також Говорять про Україну, Гренландію та не тільки: головне з форуму у Давосі

Трамп анонмував зустріч з Зеленським на полях економічного форуму?

Трамп говорить, що докладає багато зусиль, щоб було можливо завершити російсько-українську війну. В межах кроків до мирної угоди американський лідер регулярно спілкується з президентом Росії.

Ці переговори, як зазначає Дональд Трамп, показують, що російський диктатор Володимир Путін хоче підписати мирну угоду.

Крім того, він защзначив, що Володимир Зеленський теж підтримує мирну угоду. Сьогодні Дональд Трамп планує зустрітися з главою України в Давосі.

я сподіваюся, він (Зеленський, – 24 Канал) зараз навіть сидить у цьому залі. Вірю, що він теж хоче припинити цю війну,

– припустив президент США під час виступу.