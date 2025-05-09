Трамп готує спадкоємців: ЗМІ дали прогноз щодо наступних виборів президента у США

Попри те, що до виборів президента США ще три роки, адміністрація президента Дональда Трампа вже розглядає потенційних кандидатів. Наразі головними претендентами є віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Semafor.

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Кого розглядають наступником Трампа

У виданні зазначають, між Венсом і Рубіо склалися теплі та конструктивні стосунки. Джерела, наближені до Венса, заявляють, що обидва політики наразі не розглядають можливість суперництва одне з одним на праймеріз.

Трамп раніше неодноразово заявляв, що бачить у Венсі потенційного майбутнього президента після завершення власної політичної кар'єри. Водночас він також високо оцінив Марко Рубіо, назвавши його "відмінним" політиком.

Попри те, що до наступних виборів залишається три роки, всередині Республіканської партії вже почали формувати нову політичну конфігурацію.

Нагадаємо, що раніше Трамп натякав на те, що хоче балотуватися на третій термін. Цікавим виглядає той факт, що Конституція США забороняє одній людині обіймати посаду президента більше ніж 2 рази.