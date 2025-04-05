Сенатор має песимістичні очікування щодо результатів торгової війни для економіки США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Республіканці очікують провалу на виборах 2026 року

FT зауважило, що ці заяви стали найрізкішим попередженням від представника республіканської партії з моменту введення мит.

Якщо тарифи Трампа та будь-які заходи у відповідь залишаться в силі надовго і спричинять рецесію, особливо важку рецесію, то 2026 рік, найімовірніше, буде політичною "кривавою лазнею". Ми отримаємо демократичну Палату, а можливо, і Сенат,

– сказав Круз на своєму подкасті Verdict у п’ятницю, 4 квітня.

Адміністрація Трампа запровадила нові мита, які викликали падіння фондових ринків і втрати на суму понад 5 трильйонів доларів.

На тлі цього в Сенаті з’явився двопартійний законопроєкт, ініційований сенатором Чаком Граслі, який передбачає повернення контролю над тарифною політикою до Конгресу. Згідно з ним, нові мита автоматично скасовуватимуться через 60 днів, якщо їх не підтримає законодавчий орган. Також буде механізм для скасування тарифів у будь-який час.

Документ уже підтримали кілька впливових республіканців, зокрема Мітч Макконнелл, Ліза Мерковскі, Джеррі Моран і Том Тілліс. Вони підписалися як співавтори.

Аналітики зазначають, що це вказує на збільшення розбіжностей всередині Республіканської партії щодо торгової політики та її впливу на виборців, залежних від експорту, і шанси на переобрання.