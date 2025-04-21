Маск хоче залишити роботу в уряді Трампа через "напади лівих сил", – WP

Ілон Маск хоче покинути посаду глави департаменту державної ефективності США (DOGE). Його повноваження "особливого урядового співробітника" закінчаться в травні 2025 року, і поки невідомо, чи будуть вони продовжені.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Washington Post. Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.

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Чи піде Ілон Маск з уряду США

За даними джерел видання, Ілон Маск раніше видав розпорядження, згідно з яким усі працівники федеральних відомств США мали щотижня надсилати звіти з переліком ключових робочих досягнень. У разі ігнорування вимоги департамент, пов'язаний із Маском, погрожував звільненням.

Журналісти обговорили цю ситуацію з десятками посадовців та керівників державних структур. Як з'ясувалося, чимало чиновників від самого початку відмовилися виконувати наказ мільярдера.

За інформацією видання, Маск готується залишити уряд наприкінці 2025 року. Його вплив у федеральному апараті, судячи з усього, послаблюється. Точна дата відходу поки невідома, однак статус спеціального державного службовця завершиться в кінці травня.

За словами джерела, обізнаного з планами Маска, мільярдер готовий піти через втому від, як він сам вважає, "некоректних і неетичних нападок з боку лівих сил". Попри це, він переконаний, що його відхід не вплине на роботу DOGE – ініціативи, яку він курував. Співрозмовник додав, що представники DOGE вже працюють у десятках федеральних агентств.

Адміністрація Трампа, зі свого боку, вважає DOGE прикладом успішної модернізації державного апарату.

Ніхто не може сказати, що DOGE не досяг історичного успіху. Результати говорять самі за себе,

– сказав WP анонімний високопоставлений співробітник Білого дому.

Водночас деякі посадовці зазначають, що донині незрозуміло, як саме використовувалися щотижневі електронні звіти в межах DOGE – і чи використовувалися взагалі. Один із таких листів, який опинився у розпорядженні журналістів, свідчить про відсутність централізованої стратегії щодо обробки цих даних у департаменті Маска.