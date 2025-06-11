Маск серйозно розглядає можливість створити нову політичну партію у США, – Reuters
- Ілон Маск серйозно розглядає створення нової політичної партії в США, що може загрожувати Республіканській партії перед виборами 2026 року.
- Маск пожертвував республіканцям 300 мільйонів доларів під час кампанії 2024 року, що допомогло поверненню Трампа до влади.
- Маск уникає критики Трампа, видалив деякі критичні публікації, але залишається критичним до бюджетного законопроєкту адміністрації Трампа.
- Маск і Трамп провели особисту розмову, після чого речниця Білого дому заявила, що президент високо оцінив вибачення Маска.
Американський бізнесмен Ілон Маск серйозно розглядає можливість створення нової політичної сили. Вона потенційно становить загрозу для Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді 2026 року.
Під час передвиборчої кампанії у 2024 році Маск пожертвував республіканцям суму в розмірі близько 300 мільйонів доларів, що сприяло поверненню Трампа до Білого дому та перемозі респутліканців в обох палатах Конгресу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Маск готує "політичну революцію" для Трампа, але це може допомогти Україні
Ілон Маск може серйозно взятися за створення нової партії у США
Ілон Маск зараз уникає різкої критики на адресу чинного президента Дональда Трампа. Це стало результатом цілеспрямованих зусиль з боку адміністрації президента, зокрема віцепрезидента Джей Ді Венса, голови апарату Білого дому Сьюзі Вайлз та радника з питань штучного інтелекту й криптовалют Девіда Сакса.
Reuters також повідомляє, що Маск видалив деякі з критичних публікацій, хоча не відмовився від своєї критичної позиції щодо бюджетного законопроєкту, просунутого адміністрацією Трампа.
Зі слів одного з високопосадовців, Маск і Трамп провели особисту розмову у понеділок. А вже в середу прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила журналістам, що президент високо оцінив вибачення з боку Маска.