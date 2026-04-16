Трампу можуть оголосити імпічмент: у Конгресі США висунули президенту 13 звинувачень

Демократи у Палаті представників США ініціювали нову спробу імпічменту Дональду Трампу, звинувативши його у 13 серйозних порушеннях. Документ уже розглядає Комітет з питань юстиції Палати представників США, що може запустити політичну дискусію на найвищому рівні.

Американські законодавці-демократи офіційно внесли до Палати представників США резолюцію про ініціювання процедури імпічменту президента Дональду Трампу. Про це йдеться на офіційному сайті Конгресу.

Дивіться також Трамп, Рубіо, Папа Римський: Time назвав 100 найвпливовіших людей 2026 року

Що відомо про можливий імпічмент Трампу?

Документ H.RES.1155 передбачає 13 пунктів обвинувачення, які, за словами авторів, свідчать про "тяжкі злочини та проступки" та порушення президентської присяги.

Ініціатором виступив Джон Ларсон, до якого приєдналися демократи Стів Коен і Бонні Вотсон Коулман. До підготовки юридичної частини також долучилися правозахисник Ральф Нейдер і юрист Брюс Фейн.

Зверніть увагу! В історії США Палата представників США вже неодноразово оголошувала імпічмент президентам, зокрема Ендрю Джонсонону, Біллу Клінтону і двічі – Дональду Трампу. Водночас жодного разу Сенат США не набрав необхідних двох третин голосів для усунення президента з посади.

Станом на 15 квітня резолюцію розглядає Комітет з питань юстиції Палати представників США, куди її передали 6 квітня. У документі йдеться про можливі порушення, серед яких – зловживання владою, перешкоджання роботі Конгресу, політично вмотивоване використання правоохоронної системи, а також втручання у бюджетні повноваження законодавчого органу.

Окремі пункти стосуються зовнішньої політики та силових дій, зокрема звинувачень у незаконному застосуванні сили, воєнних злочинах і блокаді Венесуели. Також законодавці звертають увагу на можливий конфлікт інтересів через збереження бізнес-активів під час перебування на посаді.

У тексті резолюції наголошується, що вона має стати підставою для широкої дискусії про стан демократії та дотримання Конституції США.

Важливо! Американський політик, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що імпічмент Дональда Трампа можливий, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників до 3 листопада 2026 року. Для успішного імпічменту необхідно, щоб 2/3 Сенату, тобто 67 сенаторів, проголосували за нього, чого наразі немає.

Як Трамп намагається у справи інших країн?