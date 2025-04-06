У США готують нову спробу імпічменту Трампа: конгресмен Грін хоче йти до кінця

Конгресмен-демократ з Техасу Ел Грін пообіцяв внести подання про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу. Політик вважає, що Трамп "не заслуговує" на посаду лідера країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

До теми Кілька умов: які шанси, що Трампу оголосять імпічмент

Що каже Грін про наміри щодо імпічменту Трампа

У суботу, 5 квітня, під час виступу на мітингу у Вашингтоні, Ел Грін заявив, що Трамп "не може" обіймати посаду глави виконавчої влади. Конгресмен підкреслив, що потрібен Сенат, який цього разу визнає президента Америки винним.

Я хочу, щоб ви знали – від щирого серця – я розумію, що він є Голіафом. Він Голіаф. Він контролює генералів у війську. Він контролює Міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію. Однак, друзі мої, для кожного Голіафа існує Давид,

– сказав Грін у зверненні до демонстрантів.

Він додав, що впродовж місяця внесе подання про оголошення імпічменту Дональду Трампу.

"І я хочу, щоб ви знали, пане Президенте: цей Давид внесе проти вас статті імпічменту протягом наступних 30 днів. Я йду за вами. Пане Президенте, цей Давид йде за вами", – заявив політик.

Грін також додав, що Трампу не можна довірити "свободу і правосуддя для всіх", а також "уряд народу, обраний народом і для народу".

Як відреагували у Білому домі на заяви Гріна

Заступниця прессекретаря Білого дому Ліз Гастон у коментарі виданню The Hill зазначила, що позиція Трампа "чітка: він завжди буде захищати соціальне забезпечення, Medicare та Medicaid для тих, хто має на них право".

Довідково! Mediacare – це федеральна програма медичного страхування в Сполучених Штатах для людей віком від 65 років і молодших людей з обмеженими можливостями, а Medicaid – це державна програма медичної малозабезпеченим категоріям населення США.

"Тим часом позиція демократів полягає у наданні виплат за програмами Social Security, Medicaid і Medicare нелегальним іммігрантам, що призведе до банкрутства цих програм і вдарить по американських пенсіонерах", – зазначила Гастон.

До слова, конгресмен Ел Грін ще 5 лютого під час виступу в Палаті представників Грін заявив, що подасть на імпічмент проти Трампа після того, як глава Білого дому запропонував взяти Сектор Гази під контроль Америки. Грін очолював кілька спроб імпічменту під час першого терміну перебування Трампа в Білому домі, але вони не мали успіху.