Катастрофічна помилка, – політолог назвав найбільший провал Трампа щодо Китаю
- На саміті ШОС Індія та Китай заявили про укріплення відносин, відновивши прямі авіарейси після п'ятирічної перерви.
- Політолог Максим Несвітайлов вважає, що введення Дональдом Трампом тарифів проти Індії сприяло її зближенню з Китаєм, що є серйозною геополітичною помилкою для США.
- Візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Китаю на саміт ШОС став першим за вісім років, і це значуща подія, враховуючи напружені відносини між Індією та Китаєм.
У Китаї продовжується саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який зібрав лідерів багатьох країн Глобального Півдня. Також на цьому заході відбулась дуже значна геополітична подія, яка матиме серйозні наслідки для Заходу.
Про це розповів в ефірі 24 Каналу політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, наголосивши, що подія, яка сталася на саміті ШОС, є провалом Дональда Трампа. Також Сі Цзіньпін та Володимир Путін піддали критиці політику Сполучених Штатів Америки та акцентували на створенні альтернативної системи сьогоднішнього світопорядку.
До теми Буде два важливі контакти: чого очікувати Україні від саміту ШОС у Китаї
Як Трампу "вдалося" об'єднати непримиримих ворогів?
Несвіталов відзначив, що головне, на що варто звернути увагу на ШОС, це візит до Китаю прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді – перший за вісім років.
Моді і Сі Цзіньпін, за словами політолога, люто ненавидять один одного. На всіх заходах, на яких вони зрідка перетинались, вони особисто не бачились, на фотосесіях стояли на великих відстанях один від одного
Зверніть увагу! Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро наголосив, що введення 50% тарифів проти Індії має змусити її припинити закупівлю нафти у Росії. На його думку, Нью-Делі своїми діями не тільки підтримує Москву у війні, а також завдає шкоди Вашингтону, що витрачає кошти на допомогу Києву.
Тільки неймовірний, найкращий, величний миротворець в історії людства Дональд Трамп, як зазначив політолог, зміг зробити так, щоб об'єдналися два непримиримих вороги.
Це міжгалактичний рівень некомпетентності, тому що об'єднати економічних конкурентів – Індію і Китай – це просто катастрофічна помилка,
– підкреслив Максим Несвітайлов.
Саме зближення Індії з Китаєм є найголовнішим показником того, що буде відбуватись. Сполучені Штати Америки фактично руйнують безпеку, геополітичну архітектуру світу. І на це, на думку експерта-міжнародника, чомусь, недостатньо звертається увага.
Як США підштовхнули Індію в обійми Китаю?
- Дональд Трамп ввів проти Індії величезні 50% тарифи, які почали діяти з 27 серпня. Вашингтон подвоїв 25% тарифи, які були запроваджені раніше. Це завдасть важкого удару по індійських експортерах. Такі жорсткі обмеження були введені проти Індії за те, що вона купує російську нафту.
- Також США наполягають на тому, щоб мита проти Індії, а також Китаю, які є найбільшими покупцями російської найти, запровадив і Євросоюз.
- На тлі економічного тиску США на Індію, прем'єр країни Моді приїхав на саміт ШОС до Китаю, де зустрівся з зі Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним.
- Крім того, Китай та Індія заявили про укріплення відносин. Зокрема, Пекін підкреслив, що готовий разом з Індією поліпшувати зв'язки, спираючись на стратегічні та довгострокові перспективи.
- Зокрема, Нью-Делі та Пекін дійшли згоди відновити прямі авіарейси між країнами, яких не було впродовж п'яти років.