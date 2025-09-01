У Китаї продовжується саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який зібрав лідерів багатьох країн Глобального Півдня. Також на цьому заході відбулась дуже значна геополітична подія, яка матиме серйозні наслідки для Заходу.

Про це розповів в ефірі 24 Каналу політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, наголосивши, що подія, яка сталася на саміті ШОС, є провалом Дональда Трампа. Також Сі Цзіньпін та Володимир Путін піддали критиці політику Сполучених Штатів Америки та акцентували на створенні альтернативної системи сьогоднішнього світопорядку.

Як Трампу "вдалося" об'єднати непримиримих ворогів?

Несвіталов відзначив, що головне, на що варто звернути увагу на ШОС, це візит до Китаю прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді – перший за вісім років.

Моді і Сі Цзіньпін, за словами політолога, люто ненавидять один одного. На всіх заходах, на яких вони зрідка перетинались, вони особисто не бачились, на фотосесіях стояли на великих відстанях один від одного

Зверніть увагу! Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро наголосив, що введення 50% тарифів проти Індії має змусити її припинити закупівлю нафти у Росії. На його думку, Нью-Делі своїми діями не тільки підтримує Москву у війні, а також завдає шкоди Вашингтону, що витрачає кошти на допомогу Києву.

Тільки неймовірний, найкращий, величний миротворець в історії людства Дональд Трамп, як зазначив політолог, зміг зробити так, щоб об'єдналися два непримиримих вороги.

Це міжгалактичний рівень некомпетентності, тому що об'єднати економічних конкурентів – Індію і Китай – це просто катастрофічна помилка,

– підкреслив Максим Несвітайлов.

Саме зближення Індії з Китаєм є найголовнішим показником того, що буде відбуватись. Сполучені Штати Америки фактично руйнують безпеку, геополітичну архітектуру світу. І на це, на думку експерта-міжнародника, чомусь, недостатньо звертається увага.

Як США підштовхнули Індію в обійми Китаю?