Конфлікт між Індією та Пакистаном: що відомо про нове загострення ситуації
Увечері вівторка, 6 травня, відбулося загострення конфлікту в Азії. Індійські збройні сили атакували нібито "об’єкти терористичної інфраструктури", на що в Пакистані пообіцяли відповісти.
Ескалація відбулася після подій у Пахалгамі, де група бойовиків убила 25 людей – громадянина Непалу та ще 24 туристів з Індії. Деталі розвитку подій повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про конфлікт
Наші дії були цілеспрямованими, виваженими та не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були ціллю. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей та методах виконання, Причина нападу – атака в Пахалгамі, унаслідок якої загинуло 25 індійців та один громадянин Непалу. За словами прем'єра Пакистану Шахбаза Шаріфа, "підступний ворог" атакував 5 мирних об'єктів. Політик вважає, що його країна має право "відповісти силою на цей акт війни". На тлі ескалації в Пакистані скликають Комітет національної безпеки. Американський президент назвав загострення ситуації "ганьбою". Вони воюють десятиліттями, насправді століттями. Сподіваюся, це швидко закінчиться, За даними Clash Report, по всій лінії зіткнення в регіоні Кашмір тривають бої, ВПС збили 2 індійські літаки. Daily Pakistan повідомляє про блекаут у Музаффарабаді, що в Пакистані. За даними місцевого агентства SAMAA TV, Пакистан атакував у відповідь. Тепер Індія отримає вичерпну та рішучу відповідь, У Міноборони Індії заявили, що Пакистан знову порушує угоду про припинення вогню, обстрілюючи артилерією Бхімбер-Галі в районі Пунч-Раджаурі. Речник пакистанської армії повідомив про щонайменше 3 вбитих і 12 поранених унаслідок нападу. За його словами, цілями індійської атаки стали 2 мечеті, у яких перебували мирні жителі. Міністр оборони Пакистану заявив, що країна "відповість на неспровоковану агресію Індії", яка нібито вдарила по цивільних районах, а не таборах бойовиків. Пакистан закрив свій повітряний простір на 48 годин, повідомляє Clash Report. Уряд Індії підтвердив удари по 9 обʼєктах в рамках операції "Сіндур". Атака нібито була цілеспрямованою та не ескалаційною. Правосуддя здійснено, За повідомленнями місцевих ЗМІ, Індія атакувала Пакистан з трьох локацій.
Офіційна заява Індії про операцію "Сіндур"
– йдеться в повідомленні.
Дональд Трамп відреагував на конфлікт
– сказав Трамп.
Пакистан ударив у відповідь
– заявили в пакистанській армії.
Наслідки ударів по Пакистану
– написала в Х армія Індії.
Індія атакувала Пакистан
Наші дії були цілеспрямованими, виваженими та не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були ціллю. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей та методах виконання,
Причина нападу – атака в Пахалгамі, унаслідок якої загинуло 25 індійців та один громадянин Непалу.
За словами прем'єра Пакистану Шахбаза Шаріфа, "підступний ворог" атакував 5 мирних об'єктів. Політик вважає, що його країна має право "відповісти силою на цей акт війни".
На тлі ескалації в Пакистані скликають Комітет національної безпеки.
Американський президент назвав загострення ситуації "ганьбою".
Вони воюють десятиліттями, насправді століттями. Сподіваюся, це швидко закінчиться,
За даними Clash Report, по всій лінії зіткнення в регіоні Кашмір тривають бої, ВПС збили 2 індійські літаки.
Daily Pakistan повідомляє про блекаут у Музаффарабаді, що в Пакистані.
За даними місцевого агентства SAMAA TV, Пакистан атакував у відповідь.
Тепер Індія отримає вичерпну та рішучу відповідь,
У Міноборони Індії заявили, що Пакистан знову порушує угоду про припинення вогню, обстрілюючи артилерією Бхімбер-Галі в районі Пунч-Раджаурі.
Речник пакистанської армії повідомив про щонайменше 3 вбитих і 12 поранених унаслідок нападу. За його словами, цілями індійської атаки стали 2 мечеті, у яких перебували мирні жителі.
Міністр оборони Пакистану заявив, що країна "відповість на неспровоковану агресію Індії", яка нібито вдарила по цивільних районах, а не таборах бойовиків.
Пакистан закрив свій повітряний простір на 48 годин, повідомляє Clash Report.
Уряд Індії підтвердив удари по 9 обʼєктах в рамках операції "Сіндур". Атака нібито була цілеспрямованою та не ескалаційною.
Правосуддя здійснено,
За повідомленнями місцевих ЗМІ, Індія атакувала Пакистан з трьох локацій.