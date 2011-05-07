Конфлікт між Індією та Пакистаном: що відомо про нове загострення ситуації

Увечері вівторка, 6 травня, відбулося загострення конфлікту в Азії. Індійські збройні сили атакували нібито "об’єкти терористичної інфраструктури", на що в Пакистані пообіцяли відповісти.

Ескалація відбулася після подій у Пахалгамі, де група бойовиків убила 25 людей – громадянина Непалу та ще 24 туристів з Індії. Деталі розвитку подій повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про конфлікт