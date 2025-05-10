Індія здійснила масовану атаку ракетами по авіабазах Пакистану: з'явилися відео

Напруга у Південній Азії знову зростає. У ніч проти 10 травня Індія атакувала кілька баз військово-повітряних сил Пакистану.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також Пакистан та Індія на межі ядерної війни: що відбувається і до чого призведе конфлікт за Кашмір

Що відомо про нову атаку Індії на Пакистан

Армія Пакистан повідомила, що Індія запустила ракети класу "повітря-земля" по авіабазах Нур-Хан, Мурід та Шоркот.

У мережі з'явилося відео пожежі з бази військово-повітряних сил Пакистану Нур-Хан у Равалпінді. Служба безпеки Пакистану стверджує, що вибух пов'язаний із перехопленням та підривом індійського БпЛА.

Індія вдарила по авіабазі Нур-Хан: дивіться відео

Над столицею Пакистану Ісламабадом фіксують роботу протиповітряної оборони. Війська країни перехоплюють індійські крилаті ракети, націлені на базу ВПС Рафікі біля Шоркот, Джанг.

У мережі наголошують, що біля міста Равалпінді – в Чаклалі, розміщений генеральний штаб армії Пакистану.

Атака на Пакистан сьогодні: дивіться відео

На тлі нинішньої атаки Пакистан повністю закриває свій повітряний простір майже на добу – до 12:00 за тихоокеанським стандартним часом (22:00 за Києвом).

Пакистанський уряд заявив, що їх народ не дозволить Індії "залякати себе брехнею та агресією". Там пригрозили Нью-Делі відповіддю.

Нагадаємо, причиною конфлікту між Індією і Пакистаном став теракт у Пахалгамі, де група бойовиків убила 25 людей – громадянина Непалу та ще 24 туристів з Індії.