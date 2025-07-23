На це й розраховані 50 днів від Трампа: що за цей період можуть зробити Індія та Китай

Дональд Трамп дав Росії 50 днів для припинення війни проти України, після цього він введе нові санкції проти Росії. У цей час один із ключових партнерів Росії у закупівлі нафти вже почав шукати альтернативні джерела постачання енергоносіїв.

Політолог Володимир Фесенко у ефірі 24 Каналу зазначив, що країни, яким наразі загрожують санкції через співпрацю з Росією, мають шукати альтернативні джерела для закупівлі нафти та інших енергоресурсів. За його словами, ось для чого відтермінування в 50 днів.

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Індія піде на поступки, але не Китай

Він також зауважив, що Індія не бажає конфлікту з США. У прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді справді склалися добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Заява міністра уряду Індії – це поки що політичний сигнал: вони готові проявити гнучкість і поступово зменшувати закупівлю російської нафти, переходячи на інші джерела постачання,

– сказав Володимир Фесенко.

Він також додав, що з Китаєм цей процес відбуватиметься складніше. Китай не піде на прямі поступки США, крім того, між Китаєм та ЄС загострилися торговельні суперечності. До речі, Китай відповідає на агресивну риторику Трампа тією ж монетою – у переговорах він став помітно агресивнішим.

Мовляв, якщо Трамп агресивний у торгівельних переговорах – чому б і нам не діяти так само? І от Китай почав так поводитися, зокрема й у питаннях щодо санкцій,

– сказав Фесенко.

Він зазначив, що санкції проти китайських банків – як з боку США, так і з боку Євросоюзу – діють ще з 2022 року. До речі, вони вже дали певний ефект: великі китайські банки, які відмовилися працювати з Росією, успішно функціонують на американському та європейському ринках.

Втім, Китай водночас демонструє, що йому не можна просто наказувати – він не буде беззастережно підкорятися волі інших країн чи санкційному тиску.

Фесенко додав, що через властиву Китаю гордість, можливо, ефективнішими будуть закриті переговори між США та Китаєм, адже саме вони можуть дати кращий результат.

Також він зауважив, що зараз Трамп намагається вийти на прямий контакт із Сі Цзіньпіном – готується зустріч лідерів Китаю та США. Ймовірно, одна з тем цієї зустрічі – більш активна роль Китаю в припиненні війни між Росією та Україною.

Також йдеться про поступове зменшення закупівлі російської нафти з боку Китаю. Тут ситуація буде складнішою – швидкого результату очікувати не варто. Проте Китай усе ж змушений буде зважати на цю проблему і, можливо, шукатиме більш гнучкі варіанти реагування.