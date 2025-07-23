Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что страны, которым сейчас грозят санкции из-за сотрудничества с Россией, должны искать альтернативные источники для закупки нефти и других энергоресурсов. По его словам, вот для чего отсрочка в 50 дней.

Смотрите также Подражание примеру: если США введут пошлины против России, то это должна сделать и Европа

Индия пойдет на уступки, но не Китай

Он также отметил, что Индия не желает конфликта с США. У премьер-министра Индии Нарендры Моди действительно сложились хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Заявление министра правительства Индии – это пока политический сигнал: они готовы проявить гибкость и постепенно уменьшать закупку российской нефти, переходя на другие источники поставок,

– сказал Владимир Фесенко.

Он также добавил, что с Китаем этот процесс будет происходить сложнее. Китай не пойдет на прямые уступки США, кроме того, между Китаем и ЕС обострились торговые противоречия. Кстати, Китай отвечает на агрессивную риторику Трампа той же монетой – в переговорах он стал заметно агрессивнее.

Мол, если Трамп агрессивный в торговых переговорах – почему бы и нам не действовать так же? И вот Китай начал так вести себя, в том числе и в вопросах санкций,

– сказал Фесенко.

Он отметил, что санкции против китайских банков – как со стороны США, так и со стороны Евросоюза – действуют еще с 2022 года. Кстати, они уже дали определенный эффект: крупные китайские банки, которые отказались работать с Россией, успешно функционируют на американском и европейском рынках.

Впрочем, Китай одновременно демонстрирует, что ему нельзя просто приказывать – он не будет безоговорочно подчиняться воле других стран или санкционному давлению.

Фесенко добавил, что из-за присущей Китаю гордости, возможно, эффективнее будут закрытые переговоры между США и Китаем, ведь именно они могут дать лучший результат.

Также он отметил, что сейчас Трамп пытается выйти на прямой контакт с Си Цзиньпином – готовится встреча лидеров Китая и США. Вероятно, одна из тем этой встречи – более активная роль Китая в прекращении войны между Россией и Украиной.

Также речь идет о постепенном уменьшении закупки российской нефти со стороны Китая. Здесь ситуация будет сложнее – быстрого результата ожидать не стоит. Однако Китай все же вынужден будет учитывать эту проблему и, возможно, будет искать более гибкие варианты реагирования.