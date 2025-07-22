Почему Кремль больше не видит смысла в переговорах?

Как известно, Трамп призвал Путина в течение 50 дней заключить мирное соглашение, которое по крайней мере могло бы привести к прекращению огня на российско-украинском фронте. И что еще больше смущало американского президента – так это российские массированные обстрелы мирных жилых кварталов в Украине. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Именно это было одной из важнейших целей Трампа, когда он выдвигал свой ультиматум Путину – остановить убийства людей. Как видим, Путин этот ультиматум игнорирует. Воздушный террор, запугивание украинцев, попытки убедить их в необходимости капитуляции перед Россией – является важной задачей российского президента.

Мы видим, как Россия относится к идее продолжения переговоров с Украиной. Эти переговоры были имитированы Путиным исключительно с целью предотвратить принятие ультиматума, который был выдвинут ему европейскими лидерами по согласованию с Трампом еще 10 мая этого года. Согласно тому ультиматуму, уже 12 мая Россия должна была бы прекратить огонь на фронте, а иначе должны были бы быть введены согласованные санкции США, ЕС и Великобритании.

Однако Путин вместо того, чтобы отвечать на ультиматум, предложил возобновить так называемый переговорный процесс в Стамбуле. Во время двух раундов переговоров договориться удалось исключительно о гуманитарных вопросах, которыми Кремль пытался закамуфлировать отсутствие намерения договариваться о реальном результате по миру в Украине.

Теперь, когда стало ясно, что имитированный Путиным переговорный процесс не привел к вожделенным результатам и что Трамп угрожает санкциями не только против него, но и против его экономических партнеров, в Москве не видят необходимости продолжать переговоры с украинской делегацией.

По крайней мере, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, реагируя на предложение секретаря СНБО Украины Рустема Умерова о проведении в ближайшие дни переговоров, заявил, что сейчас нужно обсудить тексты меморандумов, предоставленных российской и украинской стороной. Песков напомнил, что они являются диаметрально противоположными и пока их не обсудят, никакого смысла в переговорах нет.

Хотя мне всегда казалось, что переговоры для того и нужны, чтобы делегации обсуждали тексты меморандумов или другие предложения, которые в начале процесса консультации диаметрально противоположны. Но в Кремле другое мнение.

В Москве хотели бы, чтобы украинская делегация прибыла на переговоры исключительно для того, чтобы согласиться с текстом предложенного Москвой меморандумом о капитуляции Украины и превращения ее в марионеточное образование в кармане у Путина. А для этого нужно продолжать воздушный террор против украинских городов и поселков. Для этого нужно запугивать украинцев. Для этого нужно уничтожать объекты украинской инфраструктуры, чтобы не давать возможности ВСУ отражать бешеные атаки российских преступников в военной форме.

Ведь только в сказке можно этих людей назвать какими-то настоящими вооруженными силами. Они есть, были и будут карателями, потому что именно карателей воспитывают в российских военных академиях и академиях ФСБ. Именно борьба с гражданским населением была, есть и будет смыслом существования российской армии на протяжении практически всей ее бесславной истории.

Китай может завершить войну?

Путин не будет положительно реагировать на предложения Трампа столько, сколько ему это будет позволено. Он будет надеяться, что за 50 дней американский президент не введет никаких санкций против России и ее партнеров. А если введет, то найдутся партнеры, прежде всего Китай, которые продолжат покупать российскую нефть, чем дадут Путину возможность продолжать войну с Украиной.

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Нельзя сказать, что американцы этого не понимают. Министр финансов США Скотт Бесен подчеркнул, что Штаты собираются на своих переговорах с Китаем переходить к темам по покупке Китаем санкционной иранской и российской нефти.

В Вашингтоне прекрасно понимают, что именно эти китайские закупки позволяют Ирану продолжать разрабатывать свое ядерное оружие и надеяться снова дестабилизировать Ближний Восток, а России – продолжать войну и готовиться к новым.

Если Пекин перестанет быть экономическим спонсором российского безумия, войны сразу могут закончиться. У Ирана и России не будет возможностей для того, чтобы продолжать свою дестабилизирующую человеконенавистническую деятельность, ради которой существуют режим аятолл в Исламской Республике и режим Путина в Москве.

Но возникает достаточно важный вопрос: к какому уровню конфронтации с Китаем готовы в Вашингтоне, чтобы заставить руководство Коммунистической партии этой авторитарной страны отказаться от дальнейшего спонсирования террористических режимов и их намерений продолжать войны? Надеюсь, что мы узнаем об этих намерениях США по крайней мере раньше чем за 50 дней, которые Трамп дал Путину для дальнейшего убийства гражданских украинцев и наступления на мирные украинские города.