Чому Кремль більше не бачить сенсу в переговорах?

Як відомо, Трамп закликав Путіна протягом 50 днів укласти мирну угоду, яка принаймні могла б призвести до припинення вогню на російсько-українському фронті. І що ще більше бентежило американського президента – так це російські масовані обстріли мирних житлових кварталів в Україні. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Саме це було однією з найважливіших цілей Трампа, коли він висував свій ультиматум Путіну – зупинити вбивства людей. Як бачимо, Путін цей ультиматум ігнорує. Повітряний терор, залякування українців, намагання переконати їх у необхідності капітуляції перед Росією – є важливим завданням російського президента.

Ми бачимо, як Росія ставиться до ідеї продовження перемовин з Україною. Ці перемовини були імітовані Путіним виключно з метою запобігти ухваленню ультиматуму, який був висунутий йому європейськими лідерами за узгодженням із Трампом ще 10 травня цього року. Згідно із тим ультиматумом, вже 12 травня Росія мала б припинити вогонь на фронті, а інакше мали б бути запроваджені узгоджені санкції США, ЄС та Великої Британії.

Однак Путін замість того, щоб відповідати на ультиматум, запропонував відновити так званий переговорний процес у Стамбулі. Під час двох раундів переговорів домовитися вдалося виключно про гуманітарні питання, якими Кремль намагався закамуфлювати відсутність наміру домовлятися про реальний результат щодо миру в Україні.

Тепер, коли стало ясно, що імітований Путіним переговорний процес не призвів до жаданих результатів і що Трамп погрожує санкціями не тільки проти нього, але й проти його економічних партнерів, у Москві не бачать необхідності продовжувати перемовини з українською делегацією.

Принаймні, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, реагуючи на пропозицію секретаря РНБО України Рустема Умєрова щодо проведення найближчими днями перемовин, заявив, що зараз потрібно обговорити тексти меморандумів, наданих російською і українською стороною. Пєсков нагадав, що вони є діаметрально протилежними і поки їх не обговорять, ніякого сенсу у перемовинах немає.

Хоча мені завжди здавалося, що перемовини для того і потрібні, щоб делегації обговорювали тексти меморандумів чи інші пропозиції, які на початку процесу консультації є діаметрально протилежними. Але у Кремлі інша думка.

У Москві хотіли б, щоб українська делегація прибула на перемовини виключно для того, щоб погодитися із текстом запропонованого Москвою меморандумом про капітуляцію України і перетворення її на маріонеткове утворення в кишені у Путіна. А для цього потрібно продовжувати повітряний терор проти українських міст і селищ. Для цього потрібно залякувати українців. Для цього потрібно знищувати об'єкти української інфраструктури, щоб не давати можливості ЗСУ відбивати шалені атаки російських злочинців у військовій формі.

Адже тільки у казці можна цих людей назвати якимись справжніми збройними силами. Вони є, були і будуть карателями, тому що саме карателів виховують у російських військових академіях і академіях ФСБ. Саме боротьба із цивільним населенням була, є і буде сенсом існування російської армії протягом практично усієї її безславної історії.

Китай може завершити війну?

Путін не буде позитивно реагувати на пропозиції Трампа стільки, скільки йому це буде дозволено. Він сподіватиметься, що за 50 днів американський президент не запровадить жодних санкцій проти Росії та її партнерів. А якщо запровадить, то знайдуться партнери, насамперед Китай, які продовжать купувати російську нафту, чим дадуть Путіну можливість продовжувати війну з Україною.

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Не можна сказати, що американці цього не розуміють. Міністр фінансів США Скотт Бесен підкреслив, що Штати збираються на своїх перемовинах із Китаєм переходити до тем щодо купівлі Китаєм санкційної іранської й російської нафт.

У Вашингтоні прекрасно розуміють, що саме ці китайські закупки дозволяють Ірану продовжувати розробляти свою ядерну зброю і сподіватися знову дестабілізувати Близький Схід, а Росії – продовжувати війну і готуватися до нових.

Якщо Пекін перестане бути економічним спонсором російського божевілля, війни відразу можуть закінчитися. В Ірану та Росії не буде можливостей для того, щоб продовжувати свою дестабілізаційну людиноненависницьку діяльність, заради якої існують режим аятол в Ісламській Республіці та режим Путіна у Москві.

Але виникає досить важливе питання: до якого рівня конфронтації із Китаєм готові у Вашингтоні, щоб примусити керівництво Комуністичної партії цієї авторитарної країни відмовитися від подальшого спонсорування терористичних режимів та їхніх намірів продовжувати війни? Сподіваюсь, що ми дізнаємося про ці наміри США принаймні раніше ніж за 50 днів, які Трамп дав Путіну для подальшого вбивства цивільних українців і наступу на мирні українські міста.