Что известно о пошлинах США против России?

Такое заявление сделал глава Минфина США Скотт Бессент, пишет 24 Канал со ссылкой на телеканал CNBC.

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Я бы призвал наших европейских партнеров последовать нашему примеру, если мы введем эти пошлины,

– сказал Бессент.

Согласно его словам, на следующем этапе переговоров между США и Китаем, вероятнее всего, будут обсуждать покупку Пекином российской и иранской нефти. Возможно, что это станет сигналом об изменении акцента в переговорах – с торговых вопросов на вопросы национальной безопасности. В частности Скотт Бессент добавил, что торговля между США и Китаем находится в хорошем состоянии.

И я думаю, что теперь мы можем начать обсуждать другие вещи,

– отметил глава Минфина США.

Заметьте! Китайцы являются очень крупными покупателями иранской и российской нефти, на которые наложены санкции, поэтому Соединенные Штаты планируют начать обсуждать это.