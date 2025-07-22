Що відомо про мита США проти Росії?

Таку заяву зробив глава Мінфіну США Скотт Бессент, пише 24 Канал з посиланням на телеканал CNBC.

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Я б закликав наших європейських партнерів наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці мита,

– сказав Бессент.

Згідно з його слів, на наступному етапі переговорів між США та Китаєм, найімовірніше, обговорюватимуть купівлю Пекіном російської та іранської нафти. Можливо, що це стане сигналом про зміну акценту у переговорах – з торговельних питань на питання національної безпеки. Зокрема Скотт Бессент додав, що торгівля між США і Китаєм перебуває в хорошому стані.

І я думаю, що тепер ми можемо почати обговорювати інші речі,

– зазначив очільник Мінфіну США.

Зауважте! Китайці є дуже великими покупцями іранської та російської нафти, на які накладено санкції, тому Сполучені Штати планують почати обговорювати це.