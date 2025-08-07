Кандидатка на посаду прем'єр-міністерки Литви Інга Ругінене заявила, що відвідувала Крим вже після анексії Росією. Вона запевнила, що підтримує Україну.

Вона також розповіла про українське коріння та відповіла на закиди щодо російського акценту. Про це пише 24 Канал з посиланням на LRT.

Що відомо про поїздки кандидатки на посаду прем'єра Литви до Росії?

Чинна міністерка соціального захисту і праці Литви Інга Ругінене підтвердила, що має родичів і в Україні, і в Росії. Вона не приховує, що відвідувала тимчасово окупований Крим після 2014 року.

Звичайно, я бувала в Росії. Я не збираюся це приховувати. Ми з чоловіком навіть переглянули дати, бо я передбачала, що таке питання може виникнути. Наскільки пам'ятаємо, це була приватна поїздка у 2018 році, і, здається, ще одна – у 2015-му,

– сказала Ругінене.

Крім того, політикиня зазначала, що можна було від неї почути російський акцент. Проте запевнила, що він не пов'язаний із походженням, адже народилася вона Тракаї, а виросла у Вільнюсі, де чула як литовську, так і російську мови.

За словами Інги Ругінене, дитинство вона проводила в Україні, зокрема на Харківщині та в Краматорську. Водночас оголосила, що вона на боці України, а також під час своєї роботи в Литовській конфедерації профспілок не підтримувала жодних зв'язків із російськими структурами.

"Я підтримую Україну в її боротьбі до самої перемоги. Інакше бути не може", – резюмувала посадовиця.

До слова, прем'єр Литви Гінтаутас Палуцкас пішов у відставку на тлі кількох скандалів. Слідом за ним у відставку йде весь уряд. Соціал-демократична партія планує обговорити з президентом нову кандидатуру.