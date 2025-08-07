Вона також розповіла про українське коріння та відповіла на закиди щодо російського акценту. Про це пише 24 Канал з посиланням на LRT.

Що відомо про поїздки кандидатки на посаду прем'єра Литви до Росії?

Чинна міністерка соціального захисту і праці Литви Інга Ругінене підтвердила, що має родичів і в Україні, і в Росії. Вона не приховує, що відвідувала тимчасово окупований Крим після 2014 року.

Звичайно, я бувала в Росії. Я не збираюся це приховувати. Ми з чоловіком навіть переглянули дати, бо я передбачала, що таке питання може виникнути. Наскільки пам'ятаємо, це була приватна поїздка у 2018 році, і, здається, ще одна – у 2015-му,

– сказала Ругінене.

Крім того, політикиня зазначала, що можна було від неї почути російський акцент. Проте запевнила, що він не пов'язаний із походженням, адже народилася вона Тракаї, а виросла у Вільнюсі, де чула як литовську, так і російську мови.

За словами Інги Ругінене, дитинство вона проводила в Україні, зокрема на Харківщині та в Краматорську. Водночас оголосила, що вона на боці України, а також під час своєї роботи в Литовській конфедерації профспілок не підтримувала жодних зв'язків із російськими структурами.

"Я підтримую Україну в її боротьбі до самої перемоги. Інакше бути не може", – резюмувала посадовиця.

До слова, прем'єр Литви Гінтаутас Палуцкас пішов у відставку на тлі кількох скандалів. Слідом за ним у відставку йде весь уряд. Соціал-демократична партія планує обговорити з президентом нову кандидатуру.