Она также рассказала об украинских корнях и ответила на упреки относительно российского акцента. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LRT.

Что известно о поездках кандидата на должность премьера Литвы в Россию?

Действующий министр социальной защиты и труда Литвы Инга Ругинене подтвердила, что имеет родственников и в Украине, и в России. Она не скрывает, что посещала временно оккупированный Крым после 2014 года.

Конечно, я бывала в России. Я не собираюсь это скрывать. Мы с мужем даже пересмотрели даты, потому что я предвидела, что такой вопрос может возникнуть. Насколько помним, это была частная поездка в 2018 году, и, кажется, еще одна – в 2015-м,

– сказала Ругиненэ.

Кроме того, политика отмечала, что можно было от нее услышать русский акцент. Однако заверила, что он не связан с происхождением, ведь родилась она Тракаи, а выросла в Вильнюсе, где слышала как литовский, так и русский языки.

По словам Инги Ругинене, детство она проводила в Украине, в частности на Харьковщине и в Краматорске. В то же время объявила, что она на стороне Украины, а также во время своей работы в Литовской конфедерации профсоюзов не поддерживала никаких связей с российскими структурами.

"Я поддерживаю Украину в ее борьбе до самой победы. Иначе быть не может", – резюмировала чиновница.

К слову, премьер Литвы Гинтаутас Гинтаутас Палуцкас ушел в отставку на фоне нескольких скандалов. Вслед за ним в отставку уходит все правительство. Социал-демократическая партия планирует обсудить с президентом новую кандидатуру.