"Стратегічного мислення там немає": експрацівник ЦРУ пояснив політику Трампа

Після повернення Трампа у Білий дім зовнішня політика США змінила курс. Експрацівник ЦРУ Стівен Бланк пояснив, чому Трамп обрав шлях ізоляціонізму.

Насправді політику нової адміністрації важко назвали ізоляціонізмом. Про це Бланк розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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У чому насправді полягає політика адміністрації Трампа

Повернувшись у Білий дім, Трамп стрімко розвернув політику США у бік ізоляціонізму. Втім, насправді підхід нової адміністрації радше можна описати як прагнення до незалежності, а не ізоляції. Але результатом усе одно стане ізоляція, бо у нової влади у США немає стратегії як такої.

Якщо уважно подивитися на всю зовнішню політику Трампа, то легко помітити: стратегічного мислення там немає. Є певне уявлення про світ, але воно базується радше на імпульсах, его і повній відсутності чіткого процесу ухвалення рішень. Це політика, що тримається не на аналізі, а на реакціях. І тому, навіть якщо це не навмисно, Сполучені Штати все одно залишаються на самоті – просто внаслідок такої поведінки,

– пояснив Бланк.

Йдеться про ізоляцію і політичну, і економічну. В економіці Трамп проводить хаотичну митну політику. Щодо зовнішньої політики, то підхід Трампа дуже не однозначний до України та Росії, Європи. The Wall Street Journal нещодавно зауважив: схоже, Дональд Трамп – єдина людина на планеті, яка досі не зрозуміла, чого насправді хоче Владімір Путін в Україні.

Політика Трампа – це набір імпульсивних рішень, емоцій, нарцисизму й кількох поганих ідей. Там немає реального розуміння європейської безпеки.