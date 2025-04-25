Гучні заяви про Крим, Україну в НАТО і мир: Трамп дав велике інтерв'ю Time до 100 днів на посаді

Президент США Дональд Трамп дав велике інтерв'ю виданню Time з нагоди 100 днів на посаді. У ньому він багато говорив про війну в Україні, Росію, окуповані території, досягнення миру та ситуацію у США.

Трамп назвав перші три місяці свого терміну нестримним успіхом. За його словами, те, що він робить, – це саме те, за що він виступав у своїй передвиборчій кампанії. Детальніше про нові заяви Трампа, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Нові заяви Трампа