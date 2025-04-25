Гучні заяви про Крим, Україну в НАТО і мир: Трамп дав велике інтерв'ю Time до 100 днів на посаді
Президент США Дональд Трамп дав велике інтерв'ю виданню Time з нагоди 100 днів на посаді. У ньому він багато говорив про війну в Україні, Росію, окуповані території, досягнення миру та ситуацію у США.
Трамп назвав перші три місяці свого терміну нестримним успіхом. За його словами, те, що він робить, – це саме те, за що він виступав у своїй передвиборчій кампанії. Детальніше про нові заяви Трампа, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Нові заяви Трампа
США ведуть прямі переговори з Іраном. Трамп заявив, що готовий до зустрічі з іранським лідером. Трамп прокоментував роботу Маска та його департаменту: DOGE мав дуже великий успіх. Ми виявили сотні мільярдів доларів марнотратства, шахрайства та зловживань. Мільярди доларів, які видаються політикам, окремим політикам, на основі екологічної політики. Це шахрайство… Думаю, DOGE мав великий успіх з цієї точки зору. Журналіст поцікавився, якщо через рік у США все ще будуть високі тарифи на імпорт іноземних товарів (20%, 30% чи 50%), чи вважатимете це Трамп перемогою. Повна перемога, Наша країна стане дуже багатою за короткий проміжок часу. Я займаюся цим уже три місяці, і якщо подивитися на цифри, які ми отримуємо, на робочі місця, і якщо подивитися на компанії-виробники чіпів, автомобільні компанії, Apple... 500 мільярдів доларів. Apple інвестує 500 мільярдів доларів у будівництво заводів. Вони ніколи не інвестували в цю країну, Трамп прокоментував масові депортації зі США. За його словами, це потрібно було зробити, бо Байден "дозволив приїхати в нашу країну людям, яких ми не хочемо бачити в нашій країні". Якби ви йшли вулицею і опинилися поруч з однією з цих людей, вона могла б вас убити, навіть не подумавши про це. А ми не можемо цього терпіти в нашій країні, Трамп вважає, що якби він був президентом, то не було б війни не лише в Україні, але й ХАМАС не напав би на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Ця війна триває три роки. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я не маю до неї жодного стосунку. У мене ніколи не було б цієї війни. Ця війна ніколи б не розпочалася. Путін ніколи цього не зробив би. 7 жовтня ніколи б не розпочалося, Трамп вважає, що "мир можливий, навіть якщо Путін залишиться президентом". Також він запевнив, що Штати не обговорюють з Кремлем інших питань, крім України. На питання журналіста, чи хоче Трамп, щоб його запам'ятали як президента, який розширив територію Америки, він відповів, що не проти. Трамп вкотре заявив, що не жартує про ідею зробити Канаду 51 штатом, а також підтвердив зацікавленість у купівлі Гренландії. Ми втрачаємо від 200 до 250 мільярдів доларів на рік, підтримуючи Канаду… Ми піклуємося про їхніх військових. Ми піклуємося про кожен аспект їхнього життя, і нам не потрібно, щоб вони виробляли для нас автомобілі. Насправді, ми не хочемо, щоб вони виробляли для нас автомобілі. Ми хочемо робити власні автомобілі. Нам не потрібна їхня деревина. Нам не потрібна їхня енергія. Нам нічого не потрібно з Канади. І я кажу, що єдиний спосіб, яким це справді спрацює, — це щоб Канада стала штатом, Що ж до Гренландії, то він вважає її приєднання до Штатів важливим для національної і міжнародної безпеки. Що ж, Крим перейшов до росіян. Його передав їм Барак Обама, а не я. З огляду на це, чи зможуть вони (українці – 24 Канал) його повернути? Вони тримали там росіян. Вони мали там свої підводні човни задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, протягом багатьох років. Люди в Криму розмовляють переважно російською мовою. Але це було зроблено Обамою. Це не було зроблено Трампом. Чи забрали б його у мене, як це сталося з Обамою? Ні, цього б не сталося. Крим, якби я був президентом, не був би відібраний Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, Я не думаю, що вони коли-небудь зможуть вступити до НАТО. Я думаю, що війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО, У Трампа запитали, "чи можливий мир, якщо Зеленський залишиться президентом України". Так, я так думаю. Він тепер президент, і я думаю, ми укладемо угоду, Трамп вважає, що мир можливий лише за умови, що главою Білого дому буде він. У інших шансів укласти мир немає. Я думаю, що зі мною як президентом це можливо, хоча й дуже ймовірно. Якщо президентом буде хтось інший, шансів немає, Також Трамп думає, що Владімір Путін хотів би "забрати все це", але але тільки йому під силу досягти домовленості дипломатичним шляхом. За словами Трампа, США і Росія провели "дуже хороші переговори". І ми дуже близькі до угоди. І я не вірю, що хтось інший міг би укласти цю угоду, Я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що це закінчиться,
– заявив він.
– Трамп.
– сказав Трамп.
Трамп про війну ХАМАС та Ізраїлю
— сказав президент США.
– заявив президент США.
"Крим залишиться з Росією"
– також заявив Трамп.
Чи вступить Україна в НАТО
– заявив президент США.
– відповів на це американський глава.
– заявив він.
Про мирну угоду з Росією
– сказав він.
Трамп про "закінчення війни за 24 години"
– заявив Трамп.
США ведуть прямі переговори з Іраном. Трамп заявив, що готовий до зустрічі з іранським лідером.
Трамп прокоментував роботу Маска та його департаменту:
DOGE мав дуже великий успіх. Ми виявили сотні мільярдів доларів марнотратства, шахрайства та зловживань. Мільярди доларів, які видаються політикам, окремим політикам, на основі екологічної політики. Це шахрайство… Думаю, DOGE мав великий успіх з цієї точки зору.
Журналіст поцікавився, якщо через рік у США все ще будуть високі тарифи на імпорт іноземних товарів (20%, 30% чи 50%), чи вважатимете це Трамп перемогою.
Повна перемога,
Наша країна стане дуже багатою за короткий проміжок часу. Я займаюся цим уже три місяці, і якщо подивитися на цифри, які ми отримуємо, на робочі місця, і якщо подивитися на компанії-виробники чіпів, автомобільні компанії, Apple... 500 мільярдів доларів. Apple інвестує 500 мільярдів доларів у будівництво заводів. Вони ніколи не інвестували в цю країну,
Трамп прокоментував масові депортації зі США. За його словами, це потрібно було зробити, бо Байден "дозволив приїхати в нашу країну людям, яких ми не хочемо бачити в нашій країні".
Якби ви йшли вулицею і опинилися поруч з однією з цих людей, вона могла б вас убити, навіть не подумавши про це. А ми не можемо цього терпіти в нашій країні,
Трамп вважає, що якби він був президентом, то не було б війни не лише в Україні, але й ХАМАС не напав би на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Ця війна триває три роки. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я не маю до неї жодного стосунку. У мене ніколи не було б цієї війни. Ця війна ніколи б не розпочалася. Путін ніколи цього не зробив би. 7 жовтня ніколи б не розпочалося,
Трамп вважає, що "мир можливий, навіть якщо Путін залишиться президентом".
Також він запевнив, що Штати не обговорюють з Кремлем інших питань, крім України.
На питання журналіста, чи хоче Трамп, щоб його запам'ятали як президента, який розширив територію Америки, він відповів, що не проти.
Трамп вкотре заявив, що не жартує про ідею зробити Канаду 51 штатом, а також підтвердив зацікавленість у купівлі Гренландії.
Ми втрачаємо від 200 до 250 мільярдів доларів на рік, підтримуючи Канаду… Ми піклуємося про їхніх військових. Ми піклуємося про кожен аспект їхнього життя, і нам не потрібно, щоб вони виробляли для нас автомобілі. Насправді, ми не хочемо, щоб вони виробляли для нас автомобілі. Ми хочемо робити власні автомобілі. Нам не потрібна їхня деревина. Нам не потрібна їхня енергія. Нам нічого не потрібно з Канади. І я кажу, що єдиний спосіб, яким це справді спрацює, — це щоб Канада стала штатом,
Що ж до Гренландії, то він вважає її приєднання до Штатів важливим для національної і міжнародної безпеки.
Що ж, Крим перейшов до росіян. Його передав їм Барак Обама, а не я. З огляду на це, чи зможуть вони (українці – 24 Канал) його повернути? Вони тримали там росіян. Вони мали там свої підводні човни задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, протягом багатьох років. Люди в Криму розмовляють переважно російською мовою. Але це було зроблено Обамою. Це не було зроблено Трампом. Чи забрали б його у мене, як це сталося з Обамою? Ні, цього б не сталося. Крим, якби я був президентом, не був би відібраний Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють,
Я не думаю, що вони коли-небудь зможуть вступити до НАТО. Я думаю, що війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО,
У Трампа запитали, "чи можливий мир, якщо Зеленський залишиться президентом України".
Так, я так думаю. Він тепер президент, і я думаю, ми укладемо угоду,
Трамп вважає, що мир можливий лише за умови, що главою Білого дому буде він. У інших шансів укласти мир немає.
Я думаю, що зі мною як президентом це можливо, хоча й дуже ймовірно. Якщо президентом буде хтось інший, шансів немає,
Також Трамп думає, що Владімір Путін хотів би "забрати все це", але але тільки йому під силу досягти домовленості дипломатичним шляхом.
За словами Трампа, США і Росія провели "дуже хороші переговори".
І ми дуже близькі до угоди. І я не вірю, що хтось інший міг би укласти цю угоду,
Я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що це закінчиться,