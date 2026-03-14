Ракета вдарила по території посольства США у столиці Іраку
- Ракета влучила у вертолітний майданчик на території американського посольства в Багдаді, залишивши дим на місці атаки.
- Є жертви і постраждалі після удару по житловому будинку, де ймовірно розташовувався штаб "Катаїб Хезболла".
Зранку 14 березня під атакою був Багдад. Попередньо, ракети влучили по вертолітному майданчику на території посольства США та житловому будинку.
Зазначається, що комплекс посольства – один з найбільших дипломатичних об'єктів американців у світі. Про це повідомляє Associated Press.
Які наслідки удару по Іраку?
Джерела видання стверджують, що саме ракета влучила у вертолітний майданчик на території американського посольства. На відео з мережі видно дим, що здіймається на місці атаки.
Наразі США офіційно не коментувало удар по їхньому об'єкту. Також невідомо, чи удар зачепив будівлю дипмісії. Зазначається, що дипломатичний комплекс раніше неодноразово атакували іранські ракети та БпЛА.
Крім того, ракета поцілила біля житлового будинку у районі Каррада. ЗМІ припускають, що там розташовувався штаб угрупування "Катаїб Хезболла". Внаслідок цього удару, за даними AP, загинула щонайменше одна людина, а ще двоє постраждали.
Військові в Іраці засудили удар, наголосивши на порушеннях гуманітарних норм і міжнародних конвенцій.
Останні удари Ірану по об'єктах у світі
Іран посилив удари біля Ормузької протоки. Через це США направляють на Близький Схід додаткову ударну групу. До її складу групи входять кілька військових кораблів і близько 5 тисяч морпіхів.
13 березня сирени через загрозу ударів балістикою лунали на базі НАТО "Інджирлік" у Туреччині. Їх перехопили сили ППО Альянсу.
Італія ухвалила рішення поступово виводити свої війська з Ербілю в Іраці. Також країна вже вивела їх з Катару, Кувейту та Бахрейну.