Ракета вдарила по території посольства США у столиці Іраку

Зранку 14 березня під атакою був Багдад. Попередньо, ракети влучили по вертолітному майданчику на території посольства США та житловому будинку.

Зазначається, що комплекс посольства – один з найбільших дипломатичних об'єктів американців у світі. Про це повідомляє Associated Press.

Які наслідки удару по Іраку?

Джерела видання стверджують, що саме ракета влучила у вертолітний майданчик на території американського посольства. На відео з мережі видно дим, що здіймається на місці атаки.

Наразі США офіційно не коментувало удар по їхньому об'єкту. Також невідомо, чи удар зачепив будівлю дипмісії. Зазначається, що дипломатичний комплекс раніше неодноразово атакували іранські ракети та БпЛА.

Крім того, ракета поцілила біля житлового будинку у районі Каррада. ЗМІ припускають, що там розташовувався штаб угрупування "Катаїб Хезболла". Внаслідок цього удару, за даними AP, загинула щонайменше одна людина, а ще двоє постраждали.

Військові в Іраці засудили удар, наголосивши на порушеннях гуманітарних норм і міжнародних конвенцій.

